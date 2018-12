Stiri pe aceeasi tema

- Tragerea la sorti pentru optimile Ligii Campionilor va avea loc luni, 17 decembrie, de la ora 13.00, la Nyon, urnele au fost stabilite, iar in primavara europeana putem avea loc de dueluri de foc.

- Antrenorul CSU Craiova, Devis Mangia, ii da dreptate lui Gheorghe Hagi si considera ca Romania trebuie sa aiba echipe calificate direct in grupele Ligii Campionilor si Ligii Europa, informeaza News.ro"Eu cred ca Gica are suta la suta dreptate. Am auzit, am citit, pentru mine are suta la suta…

- Echipa de volei masculin ACSVM Zalau a invins miercuri, pe teren propriu, formatia Steaua Bucuresti, cu scorul de 3-0, in prima mansa din faza 16-ilor Challenge Cup informeaza news.roScorul pe seturi a fost 25-21, 25-22, 25-16, dupa 80 de minute de joc. Partida retur va avea loc pe…

- CSM București - Bietigheim, ultima partida din grupele Ligii Campionilor la handbal feminin, se joaca ACUM. Infruntarea a inceput la 17:15 e in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și liveSCORE pe GSP.ro. live CSM București - Bietigheim 6-4 Știrea inițiala: Partida din Sala Dinamo este una…

- Dinamo joaca in aceasta seara, de la ora 18:00, pe teren propriu cu Ademar Leon, intr-o partida extrem de importanta din grupele Ligii Campionilor la handbal masculin. Partida va fi liveSCORE pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport. live de la 18:00 » Dinamo - Ademar…

- Echipa de handbal masculin Dinamo București se confrunta, azi, de la ora 18:00, pe TV Digi Sport și TV Telekom, cu Ademar Leon, in grupele Ligii Campionilor, iar o victorie in fața echipei din Spania ar apropia-o de calificarea in optimile de finala. Lupta pentru primele doua locuri in Grupa D este…

- Vineri, la Casa Fotbalului, s-au tras la sorti optimile din Cupa Romaniei, scrie realitatea.netFCSB va evolua la Dunarea Calarasi, in timp ce Dinamo intalneste Csikszereda Miercurea Ciuc, din Liga a III-a.Meciurile din optimile si sferturile de finala se disputa in sistem eliminatoriu, intr-o singura…

- Cupa Romaniei 2018-2019, optimi de finala. Azi, la sediul FRF, de la ora 11.00, are loc tragerea la sorți pentru optimile competiției KO. Echipele calificate in „optimi” sunt: Dinamo, Viitorul, CFR, Craiova, Poli Iași, CS Mioveni, Dunarea Calarași, „U” Cluj, Hermannstadt, Voluntari, Miercurea Ciuc,…