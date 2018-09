Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova s-a calificat fara emotii in optimile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal, marti seara, dupa ce a invins liderul ligii secunde, Sportul Snagov, cu scorul de 2-0 (1-0), intr-un meci disputat pe Stadionul ''Ion Oblemenco'' din Craiova, in care formatia ilfoveana…

- Universitatea Craiova și-a respectat statutul de favorita și s-a calificat in optimile de finala ale Cupei Romaniei, dupa ce a eliminat-o in aceasta seara pe Sportul Snagov, impunandu-se in 16-imi cu scorul de 2-0. Alb-albaștrii au deschis scorul prin Florin ...

- Antrenorul formației Universitatea Craiova, Devis Mangia, a prefațat astazi intalnirea cu Sportul Snagov, programata maine, de la ora 18.45, pe stadionul „Ion Oblemenco”, din cadrul 16-imilor de finala ale Cupei Romaniei. Vezi video!

- Ieri, la Casa Fotbalului din Capitala, a avut loc tragerea la sorți a 16-imilor de finala ale Cupei Romaniei. Deținatoarea trofeului, Universitatea Craiova, va debuta in noua ediție a competiției KO impotriva echipei Sportul Snagov, confruntarea desfașurandu-se pe terenul divizionarei ...

- Meciurile Concordia Chiajna - FC Viitorul Constanta si FC Voluntari - FC Botosani se anunta a fi cele mai interesante dueluri din saisprezecimile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal, potrivit tragerii la sorti efectuate marti la Casa Fotbalului. Detinatoarea trofeului, Universitatea…

- Universitatea Craiova porneste "cu sanse egale" in turul 3 preliminar al Europa League la fotbal, indiferent daca adversara sa va fi echipa germana RB Leipzig sau formatia suedeza BK Haecken, a estimat Marcel Popescu, manager general al detinatoarei Cupei Romaniei "La nivelul acesta este…

- Supercupa Romaniei la fotbal se va disputa cu casa inchisa. FRF a anuntat, luni, pe site-ul sau oficial, ca s-au vandut toate biletele pentru partida dintre campioana Romaniei, CFR Cluj, și deținatoarea Cupei Romaniei, Universitatea Craiova, programata la 14 iulie. „Supercupa Romaniei se va disputa…