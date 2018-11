Stiri pe aceeasi tema

- Golurile au fost marcate de Escalante (16), Enrich (52) si Kike (57). Tot sambata au loc meciurile Valencia - Rayo Vallecano, SD Huesca - UD Levante si Atletico Madrid - FC Barcelona, in timp ce partidele Athletic Bilbao - Getafe, FC Sevilla - Real Valladolid, Espanol Barcelona - Girona si Villarreal…

- Francezii scriu ca intrebarea nu este daca va fi demis Lopetegui, ci cand. Potrivit sursei citate, in cadrul conducerii clubului madrilen sunt doua opinii. O parte dintre consilierii presedintelui Florentino Perez il sfatuiesc pe acesta sa-l demita azi pe antrenor si sa-l numeasca pe Solari,…

- Campioana Europei, Real Madrid, continua seria neagra prin care trece in ultimul timp, pierzand sambata, in etapa a 9-a din La Liga, chiar pe Santiago Bernabeu, cu 1-2 (0-2) in fata modestei Levante, iar clubul trece printr-o criza istorica, scrie AFP. In fata propriilor suporteri, madrilenii au inregistrat…

- Echipa de fotbal Alaves a preluat momentan sefia in campionatul Spaniei, La Liga, dupa victoria de vineri seara, din prologul etapei a 9-a, din deplasare, 1-0 (0-0), contra celor de la Celta Vigo. Singurul gol al partidei a fost reusit de Tomas Pina, in minutul 58. Alaves are…

- Valencia și Barcelona se intalnesc in aceasta seara, de la ora 21:45, intr-un meci din etapa a 8-a din La Liga. Partida va fi in direct la TV Digi Sport 2, TV Telekom Sport 2 și liveTEXT pe GSP.ro. Vezi meciul liveTEXT "Liliecii" merg foarte prost in acest sezon, fiind pe locul 16, cu 8 puncte. De partea…

- Echipa Atletico Madrid a invins pe teren propriu, cu scorul de 3-0, formatia SD Huesca, intr-o partida din cadrul etapei a 6-a a campionatului de fotbal al Spaniei, disputata marti seara. Elevii antrenorului Diego Simeone au marcat toate cele trei goluri pe parcursul primei reprize, prin…

- La Liga, campionatul de fotbal din Spania, a stabilit un record istoric in transferuri pentru mercato de vara, cu 884 milioane euro investiti in jucatori, cu 59% mai mult decat in mercato precedent, conform unui raport al Football Transfer Review, citat de EFE. Real Madrid si Barcelona sunt cluburile…

- Campionatul de fotbal din Spania, etapa 3. Real și Barcelona joaca acasa. Program și clasament. Vineri ora 21.00 Getafe – Valladolid ora 23.00 Eibar – Real Sociedad ora 23.00 Villarreal – Girona Sambata ora 19.30 Celta Vigo – Atletico Madrid ora 21.45 Real Madrid – Leganes Duminica ora 13.00 Levante…