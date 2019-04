Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova, detinatoarea trofeului, a fost invinsa pe teren propriu, de FC Viitorul Constanta cu scorul de 2-1 (0-1), joi, in prima mansa a semifinalelor Cupei Romaniei la fotbal. Universitatea a deschis rapid scorul, prin Nicusor Bancu (5), dar constantenii au intors rezultatul…

- In urma cu puțin timp, pe Arena Naționala s-a incheiat partida dintre FCSB București și FC Viitorul Constanța, contand pentru prima etapa a play-off-ului Ligii l de fotbal. Victoria a aparținut constanțenilor antrenați de Gheorghe Hagi, scor 2-1 (1-1), la capatul unei partide electrizante, cu ocazii…

- FCSB a debutat cu stangul in faza play-off a Ligii I de fotbal, dupa ce a fost invinsa de FC Viitorul cu scorul de 2-1 (1-1), luni seara, pe Arena Nationala din Bucuresti. Oaspetii au deschis scorul prin Andreias Calcan (15), cu un sut sub transversala. Vicecampioana a restabilit egalitatea…

- Echipa de fotbal SSC Farul Constanța a fost invinsa, astazi, pe litoral, de Sportul Snagov, scor 1-2 (0-1), intr-o partida contand pentru etapa a XXlll-a a Ligii a ll-a de fotbal. Golurile ilfovenilor au fost reușite de Alexandru Ionița (min. - penalty) și Tazouti (min. 53), in timp ce pentru constanțeni…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Viitorul Constanta, Gheorghe Hagi, spune ca partida de vineri seara cu Sepsi Sf. Gheorghe, din etapa a 25-a a Ligii 1, este una decisiva pentru formatia sa in ceea ce priveste accederea in faza play-off a campionatului. ''Cu Sepsi este meci decisiv, in deplasare,…

- Maine debuteaza penultima etapa din prima faza a Ligii I la fotbal, cu meciul de la ora 20, dintre Sepsi Sf.Gheorghe și fosta campioana Viitorul Constanța. Formația condusa de Gheorghe Hagi are doar varianta victoriei pentru a ramane cu șanse in cursa pentru un loc de play-off. Mai ales ca in ultima…

- Antepenultima etapa din prima faza a Ligii I la fotbal debuteaza maine, la ora 20, cu meciul de la Ovidiu, dintre fosta campioana Viitorul Constanța și Politehnica Iași. Sambata seara se disputa partida CFR Cluj – Astra Giurgiu, iar duminica se intalnesc Gaz Metan Mediaș – Sepsi Sf.Gheorghe și Dinamo…

- Campioana en-titre și liderul la zi al Ligii I la fotbal, CFR Cluj, pastreaza avansul de doua victorii fața de FCSB și dupa etapa a 22-a, in care primele doua clasate au terminat la egalitate, 1-1, meciurile susținute ieri. Bucureștenii au evoluat la Calarași, in fața Dunarii, in vreme ce clujenii au…