- Meciul dintre Valencia și Arsenal din returul semifinalei Europa League, va avea loc astazi, de la ora 22:00. Meciul va fi in direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport 2, Look Sport și liveTEXT pe GSP.ro. liveTEXT de la 22:00 » Valencia - Arsenal (1-3 in tur) In tur, Arsenal s-a impus cu 3-1, prin golurile…

- In Liga Campionilor, dupa doua semifinale senzaționale, Tottenham și Liverpool ț;i vor disputa trofeul. Acum, in Europa League avem doua meciuri cu final imprevizibil și, cine știe, poate o noua finala cu echipe din Anglia. In prima manșa, Arsenal și-a facut treaba, a invins-o pe Valencia, scor 3-1.…

- Arsenal a invins-o pe Valencia CF cu scorul de 3-1 (2-1), joi seara, la Londra, in prima manșa a semifinalelor Europa League la fotbal. “Liliecii” au deschis scorul prin Mouctar Diakhaby (11), dar Arsenal a intors scorul prin dubla francezului Alexandre Lacazette (18, 26), ultimul gol al “tunarilor”…

- Eintracht Frankfurt a invins-o pe Benfica, scor 2-0, și a intors eșecul cu 2-4 din turul sferturilor de finala ale Europa League. Arsenal - Valencia și Frankfurt - Chelsea sunt semifinalele Europa League. Turul semifinalelor se joaca pe 2 mai. Returul are loc pe 9 mai. Marea finala e pe 29 mai, la…

- Valencia si Chelsea au obtinut victorii in deplasare, joi, in prima mansa a sferturilor de finala ale Europa League la fotbal, in timp ce Arsenal si Benfica s-au impus la diferenta de doua goluri in partidele de acasa. Valencia a facut un pas mare spre semifinale, prin victoria cu 3-1…

- Arsenal Londra, Benfica Lisabona, Eintracht Frankfurt, Slavia Praga si Villarreal s-au calificat in sferturile de finala ale Europa League la fotbal, joi seara, dupa ce in cursul serii reusisera acest lucru si Chelsea, Napoli si Valencia, scrie agerpres.ro.