- Capitanul echipei de fotbal a Argentinei, Lionel Messi, abordeaza Copa America din Brazilia cu 'aceeasi ambitie dintotdeauna' de a castiga un prim titlu cu selectionata ''albiceleste'', dupa trei finale pierdute in aceasta competitie, informeaza AFP.

- Presedintele Confederatiei braziliene de fotbal (CBF), Rogerio Caboclo, a anuntat ca are "incredere totala" in atacantul Neymar, asigurand ca acesta va participa la Copa America, in ciuda acuzatiei de viol impotriva sa, informeaza AFP. "Nu exista nici cea mai mica posibilitate ca Neymar sa nu ia parte…

- Capitanul Argentinei anunța ca „vreau sa ma retrag dupa ce caștig ceva la naționala". Dar acest turneu final continental din Brazilia ar putea fi ultimul. La CM 2022, va avea 35 de ani Messi nu e genul de jucator care discuta in fiecare zi cu ziariștii. Insa nici nu refuza interviurile. Și, inainte…

- Cesar Luis Menotti, directorul naționalelor argentiniene, a vorbit cu ziariștii la Buenos Aires despre Copa America și Leo Messi. Inca o incercare a lui Messi de a cuceri un trofeu cu naționala. Copa America, turneu organizat de Brazilia intre 14 iunie și 7 iulie. Capitanul albicelest Messi, 32 de…

- Brazilia va interzice accesul huliganilor straini pe teritoriul sau pentru Copa America, turneul rezervat selectionatelor de fotbal din America de Sud, care va incepe luna viitoare, a anuntat luni ministerul Justitiei si Securitatii publice, citat de AFP.

- Uruguayanul Luis Suarez, atacantul echipei de fotbal FC Barcelona, accidentat la genunchiul drept, a ales sa efectueze joi o artroscopie la nivelul meniscului si va rata finala Cupei Spaniei, fiind incert si pentru turneul Copa America din Brazilia, la care urmeaza sa participe cu

- Un numar de noua candidaturi sunt anuntate pentru organizarea Cupei Mondiale de fotbal feminin din 2023, a anuntat miercuri Federatia Internationala de Fotbal (FIFA). Conform sursei, Federatiile din Argentina, Australia, Bolivia, Brazilia, Columbia, Japonia, Noua Zeelanda si Africa de Sud si-au exprimat…

- Eurosport Romania a achiziționeaza drepturile exclusive de difuzare pentru Copa America 2019. Acordul include drepturile TV și digitale de difuzare a competiției. Cupa debuteaza pe 14 iunie Chile este campioana en-titre, dupa ce a caștigat Copa America in 2016. Messi vizeaza sa aduca trofeul in Argentina.…