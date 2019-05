Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a castigat titlul cu PAOK Salonic, primul dupa 34 de ani, antrenorul roman Razvan Lucescu a reușit, sambata seara, eventul, cucerind si Cupa Greciei. PAOK a invins-o in finala de la Atena pe AEK, 1-0, dupa golul marcat de Akpom in finalul primei reprize, potrivit Mediafax.Este primul…

- Razvan Lucescu (50 de ani) continua sa scrie istorie pentru PAOK! Dupa ce a reușit sa-i aduca echipei elene primul titlu de campioana din ultimii 34 de ani, antrenorul roman a cucerit și Cupa Greciei. Astfel, formația din Salonic și-a trecut in palmares primul event in cei 93 de ani de existent.

- Razvan Lucescu a incheiat campionatul din Grecia așa cum și-a propus. Echipa pregatita de el, PAOK Salonic, nu a inregistrat niciun eșec in cele 30 de etape disputate. Campioana Greciei are 26 de victorii și patru etape in sezonul 2018-2019, potrivit mediafax.Tehnicianul roman este la un pas…

- ​Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu si cu Alin Tosca în componenta, a obtinut o victorie si în ultima etapa a sezonului în Grecia, duminica, scor 2-0 în deplasare cu PAS Giannina, informeaza News.ro.Golurile au fost marcate de Akpom ’61 si Sahov…

- Echipa de fotbal PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, s-a calificat joi in finala Cupei Greciei, gratie remizei obtinute joi, 0-0 in deplasare cu Asteras Tripolis, 0-0, in semifinala retur, dupa ce a castigat mansa intai cu 2-0. PAOK, care duminica a devenit campioana a Greciei pentru a treia…

- Furios, chiar daca se calificase in semifinalele Cupei Greciei, Razvan Lucescu, antrenorul lui PAOK, a izbucnit la interviul acordat imediat dupa returul cu Panionios, scor 4-2 dupa prelungiri, folosind o expresie vulgara in engleza. PAOK s-a calificat dramatic in semifinalele Cupei, marcand golul…