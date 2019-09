Fotbal: Antrenorul lui Rennes se vede pe sine ca pe un pragmatic

Stiri pe aceeasi tema

- Clubul scotian Glasgow Rangers a fost sanctionat de UEFA din cauza comportamentului rasist al unor suporteri la un meci din Europa League, informeaza France Football. UEFA a impus gruparii scotiene sa lase neocupate "cel putin 3.000 de locuri " pe stadionul Ibrox Park la meciul de…

- Antrenorul interimar al echipei FCSB, Vergil Andronache, considera ca este primordial pentru formatia sa sa nu primeasca gol in partida tur a play-off-ului Europa League la fotbal, de joi, cu Vitoria Guimaraes, pentru a se putea califica in grupele competitiei europene. "Suntem constienti ca maine ne…

- Antrenorul interimar al echipei de fotbal FCSB, Vergil Andronache, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca Europa League reprezinta punctul de interes al conducerii clubului si ca asteapta cu incredere partida cu Mlada Boleslav, din cadrul primei manse a turului 3 preliminar al competitiei…

- Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Corneliu Papura, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca jucatorii sai trebuie sa uite meciul cu Honved Budapesta din Europa League, intrerupt pentru aproximativ 30 de minute dupa ce arbitrul a fost lovit in cap cu un obiect aruncat din…

- Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Corneliu Papura, a declarat, joi seara, ca era prea mult ca formatia sa sa piarda la masa verde meciul cu Honved Budapesta din turul 2 preliminar al Europa League, dupa ce arbitrul a fost lovit de un obiect aruncat din tribune, precizand ca fanii…

- Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Corneliu Papura, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca ar fi ideal ca formatia sa sa marcheze dar sa nu primeasca gol in partida din deplasare cu Honved Budapesta, programata, joi, in prima mansa a turului al doilea preliminar al…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Bogdan Andone, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca FC Milsami Orhei, adversara din partida de joi din mansa I a primului tur preliminar al Europa League, este o formatie muncitoare, dar cu toate acestea spera ca jucatorii sai sa aiba o evolutie buna…

- Ladislau Boloni va antrena si in viitorul sezon formatia belgiana de fotbal Royal Antwerp, scrie ziarul Het Laatste Nieuws. Boloni a preluat-o in vara lui 2017 pe Antwerp, o nou-promovata, cu care a avut doi ani foarte buni. In stagiunea recent incheiata, echipa s-a calificat in Europa League, revenind…