- Arsenal Londra pregateste o oferta de 20 milioane euro pentru mijlocasul argentinian Ever Banega (FC Sevilla), suma care coincide cu clauza sa de reziliere, relateaza ziarul AS. Antrenorul ''tunarilor'' Unai Emery a lucrat cu Banega la Valencia si Sevilla, iar argentinianul ar urma sa…

- Antrenorul Universitații Craiova, Devis Mangia, a afirmat ca se simte vinovat pentru lipsa de concentrare a jucatorilor și a punctat ca in ciuda victoriei cu 3-1 de ieri seara, cu FC Voluntari, jocul alb-albaștrilor l-a nemulțumit. Vezi ce a declarat ...

- Strategul Universitații Craiova, Devis Mangia, s-a bucurat pentru punctele contabilizate și a acuzat maniera de arbitraj a lui Chivulete, care i-a aratat gratuit un cartonaș galben lui Mitrița.

- La finalul jocului de ieri seara cu Universitatea Craiova, antrenorul Dunarii Calarași, Dan Alexa, a acceptat cu greu infrangerea de pe „Ion Oblemenco“, scor 0-1. Vezi ce a declarat la conferința de presa!

- Autocarul echipei Boca Juniors a fost atacat cu pietre de ultrasii echipei River Plate, sambata, in apropierea stadionului Monumental din capitala Argentinei, cele doua formatii rivale urmand sa dispute in cursul serii finala Cupei Libertadores. Potrivit imaginilor difuzate, autocarul celor de la Boca…

- PSG are mai probleme din nou cu UEFA, iar o posibila excludere din Liga Campionilor, in sezonul urmator, ar putea duce la o decimare a lotului sau la sacrificarea vedetelor echipei, Mbappe si Neymar.Cotidianul AS a reactionat imediat dupa ce informatia a fost facuta publica si a publicat numele…

- Clubul SCM Craiova a organizat astazi o conferinta de presa in care antrenorul formatiei feminine de handbal, Bogdan Burcea, a prefatat intalnirea cu Corona Brasov, din Liga Florilor, programata maine, de la ora 18.00, in Sala Polivalenta, si a vorbit ...

- Atacantul Cristiano Ronaldo (Juventus Torino) a afisat luni la conferinta de presa dinaintea meciului cu Manchester United din Liga Campionilor, un ceas de 2 milioane euro si a raspuns increzator si surazator tuturor intrebarilor jurnalistilor, relateaza AS. Ceasul cu diamante de la incheietura portughezului…