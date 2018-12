Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul roman Florin Andone a marcat un gol pentru formatia Brighton & Hove Albion, care a invins-o pe Crystal Palace cu scorul de 3-1, marti seara, pe teren propriu, in etapa a 15-a a campionatului de fotbal al Angliei. Pentru Andone a fost al doilea gol consecutiv in Premier League, dupa ce punctat…

- "Golul acesta mi-a dat multa incredere", a declarat Florin Andone, atacantul roman al echipei Brighton & Hove Albion, care a marcat sambata in campionatul de fotbal al Angliei in victoria din deplasare cu Huddersfield Town (2-1), din etapa a 14-a. "Golul e intotdeauna foarte important,…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dica, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca reprezentativa de tineret a Romaniei va avea adversari foarte puternici la Campionatul European U21 de anul viitor, dar a precizat ca aceasta trebuie sa mearga acolo cu incredere si curaj pentru a scoate…

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Antonio Conceicao, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca a incercat toata saptamana sa-si convinga jucatorii ca meciul cu Dunarea Calarasi e foarte dificil. ''Meciul cu Dunarea va fi unul foarte greu. Am facut toata saptamana…

- Meciul Franta - Romania, de la EURO 2016, a fost cel mai important din cariera lui Florin Andone, a dezvaluit atacantul echipei engleze de fotbal Brighton & Hove Albion pentru site-ul clubului. "Cel mai important meci in care am jucat a fost partida de deschidere a EURO 2016, impotriva…

- Chris Hughton, antrenorul lui Brighton, a declarat ca asteapta ca Florin Andone sa-si revina complet, pentru a se baza pe el. Managerul englez crede ca atacantul roman va fi o piesa importanta in evolutia echipei din acest sezon de Premier League.