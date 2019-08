Fotbal: Antonio Conte, cel mai bun antrenor din lume, spune belgianul Lukaku

Stiri pe aceeasi tema

- Manchester United il va amenda pe internationalul belgian Romelu Lukaku pentru absenta de la antrenament, fara permisiunea clubului englez de fotbal, informeaza BBC. Lukaku (26 ani) s-a pregatit in ultimele doua zile alaturi de echipa Under-18 a fostului sau club, Anderlecht Bruxelles.…

- Manchester United a respins o oferta de 60 milioane euro de la Inter Milano pentru atacantul belgian Romelu Lukaku, relateaza BBC. Lukaku, 26 ani, a fost transferat la Manchester United in urma cu doi ani de la Everton, in schimbul sumei de 83,5 milioane euro. In doua sezoane, Lukaku a jucat 96 de meciuri…

- In varsta de 50 de ani, Mihajlovic, care a preluat conducerea bancii tehnice in ianuarie, a declarat ca boala sa a fost detectata inainte de inceperea presezonului.Fostul fundas sarb va ramane antrenor principal la gruparea din Serie A chiar daca va urma un tratament contra bolii sale."Am…

- Antrenorul echipei italiene Bologna, sarbul Sinisa Mihajlovic, a fost diagnosticat cu leucemie dar spune ca va "castiga aceasta batalie", scrie BBC. In varsta de 50 de ani, Mihajlovic, care a preluat conducerea bancii tehnice in ianuarie, a declarat ca boala sa a fost detectata inainte…

- Clubul de fotbal Internazionale Milano a anuntat joi separarea de antrenorul Luciano Spalletti, dupa doua sezoane, chiar daca acesta a calificat echipa pentru sezonul viitor al Ligii Campionilor, relateaza Reuters. Plecarea lui Spalletti, care mai avea doi ani de contract, intervine intr-un moment in…

- Fotbalistul echipei Chelsea, Olivier Giroud, a declarat miercuri seara, dupa castigarea Ligii Europa, ca este foarte mandru de faptul ca a obtinut acest trofeu, succes venit la zece luni dupa ce s-a impus cu nationala Frantei la Cupa Mondiala, informeaza AFP, relateaza News.ro.Citește și:…

- Antonio Conte semneaza cu Inter Milano, anunța Guardian. Antrenorul italian, care s-a desparțit de Chelsea in 2018, vine pe Meazza pe trei sau patru ani și urmeaza sa fie anunțat foarte curand, conform sursei citate. Conte il va inlocui la carma lui Inter pe Luciano Spalletti, 60 de ani. Mai multe cluburi…