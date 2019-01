Stiri pe aceeasi tema

- Aflata de marti in cantonament in Antalya, Universitatea Craiova va sustine trei partide de verificare pe pamant turcesc. Conform paginii de facebook a gruparii din Banie, adversarele Stiintei sunt urmatoarele: Adana Demirspor (locul 9 in liga a doua turca; 13 ...

- Daniel Nicula, fotbalist originar din Alba, a ajuns, la nici 16 ani, sa faca parte din lotul prim-divizionarei Gaz Metan Mediaș, urmand sa plece zilele viitoare, in cantonament centralizat, in Antalya, sub comanda lui Eduard Iordanescu! Puștiul minune, ce a inceput fotbalul la CSȘ Blaj, traiește momente…

- Reunita la inceputul saptamanii, Universitatea Craiova a facut primul pas in privinta pregatirii pentru partea secunda a editiei de campionat 2018/2019. Jucatorii Stiintei s-au trezit astazi devreme si au intrat sub comanda antrenorului Devis Mangia si a celorlalti membrii ai ...

- Universitatea Craiova si-a programat reunirea pe 2019 la Policlinica pentru Sportivi din Banie, unde alb-albastrii au efectuat vizita medicala. Principalele absente au fost ale lui Florin Gardos si Dominik Glavina, care vor parasi gruparea din Banie

- In ciuda victoriei cu scorul de 3-1 pe care Universitatea Craiova a obținut-o pe teren propriu cu FC Voluntari in runda a XIX-a, Devis Mangia, antrenorul Științei, s-a aratat nemulțumit de jocul pe care elevii sai l-au etalat contra „lanternei”. „Nu am jucat bine. Echipa nu a jucat bine azi. Echipa…

- "Ma simt bine fiindca sunt la un club care vrea sa creasca", a declarat antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Devis Mangia, pentru site-ul calciomercato.com. "Ma simt bine fiindca sunt la un club care vrea sa creasca si pas cu pas isi fixeaza niste obiective. Important e sa se evite stagnarea,…

- Devis Mangia, antrenorul principal al formației Universitatea Craiova a anunțat ca va juca cu rezervele astazi in optimile de finala ale Cupei Romaniei in duelul cu divizionara C, Turris-Oltul Turnu Magurele. Cum diferenta dintre cele doua combatante este mare, antrenorul italian de pe banca Universitații,…

- Universitatea Craiova a sustinut vineri o conferinta de presa, in care antrenorul Devis Mangia si fotbalistii Nicusor Bancu si Alex Mitrita au prefatat derbiul cu FCSB, programat duminica, 21 octombrie, de la ora 21.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“, contand pentru runda ...