- Atacantul roman Adrian Petre a marcat doua goluri si a dat o pasa de gol pentru Esbjerg fB, care s-a calificat, miercuri, in optimile de finala ale Cupei Danemarcei, dupa ce a dispus cu 5-2 de formatia de liga a treia BK Marienlyst, intr-un meci jucat in deplasare in saisprezecimile

Atacantul Adrian Petre a marcat un gol in meciul pe care echipa lui, Esbjerg, l-a castigat, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 3-1 (2-1), in fata formatiei Brondby, in etapa a X-a a campionatului danez de fotbal, potrivit news.ro.Petre a deschis scorul, in minutul 13.

- Fundasul roman Vasile Mogos a inscris un gol pentru Cremonese, invinsa de Pisa cu scorul de 4-1, duminica seara, in deplasare, in etapa a treia a ligii secunde italiene de fotbal - Serie B.

- Atacantul roman Liviu Antal a marcat un gol si a dat o pasa decisiva in meciul pe care FK Zalgiris Vilnius l-a castigat pe teren propriu cu FK Panevezys cu scorul de 5-0, vineri, in etapa a 23-a a campionatului de fotbal al Lituaniei.

Fotbalistul echipei Zalgiris, Liviu Antal, a inscris un gol in meciul castigat, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 5-0, formatia FK Panevezys, in etapa a XXIII-a a campionatului Lituaniei.

Fotbalistul echipei Cracovia, Cornel Rapa, a marcat un gol in meciul castigat, duminica, in deplasare,cu scorul de 2-1, in fata formatiei Lech Poznan, in etapa a saptea a campionatului Poloniei, potrivit news.ro.Rapa a deschis scorul in minutul 27. Pentru oaspeti a inscris si Van Amersfoort,

- Atacantul roman Liviu Antal a marcat doua goluri pentru echipa Zalgiris Vilnius, duminica, in meciul castigat cu scorul de 3-1 pe terenul formatiei FK Atlantas Klaipeda, in etapa a 18-a a campionatului de fotbal al Lituaniei.

- Internationalul roman Alexandru Mitrita a marcat golul victoriei echipei New York City FC, cu scorul de 2-1, in deplasare cu Colorado, sambata, intr-un meci din liga profesionista nord-americana de fotbal - Major League Soccer. Gazdele au deschis scorul prin Sebastian Anderson (6), dar…