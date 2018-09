Echipa Cleveland Browns a pus capat unei perioade de aproape doi ani fara victorie, impunandu-se cu scorul de 21-17 in fata formatiei New York Jets, intr-o partida disputata joi, in liga profesionista de fotbal american (NFL), informeaza AFP.



Browns obtinuse ultimul sau succes in NFL in urma cu 635 de zile, pe 24 decembrie 2016, in ajunul Craciunului, iar de atunci a inregistrat o serie de 19 meciuri fara victorie.



Gruparea din Cleveland nu a inceput deloc bine nici partida de joi, fiind condusa cu 14-0 in fata propriilor suporteri. Insa intrarea in teren a quarterback-ului…