Stiri pe aceeasi tema

- Bucuresti, 9 sep /Agerpres/ - Fotbalistul echipei nationale a Romaniei, George Puscas, a declarat, duminica seara, ca nu trebuie sa se faca o tragedie din faptul ca prima reprezentativa a invins doar cu 1-0 selectionata Maltei in preliminariile EURO 2020. "Sansele de calificare raman la fel, nu am pierdut…

- Selectionerul echipei nationale a Maltei, Raymond Farrugia, a declarat, duminica seara, intr-o conferinta de presa, ca este foarte dezamagit de infrangerea cu 1-0 suferita in fata Romaniei, precizand ca jucatorii sai meritau un punct dupa prestatia din acest meci. El a multumit fanilor romani pentru…

- Alexandru Chipciu (30 de ani) nu e mulțumit de prestația „tricolorilor” din victoria cu Malta, scor 1-0, dar crede in continuare in calificarea la Euro 2020. „Sincer, și noi ne așteptam la un scor mai mare. Bine ca am caștigat. Suporterii ne-au susținut pana la final. E un lucru extraordinar de mare.…

- Gluma serii dupa victoria Romaniei cu Malta, scor 1-0, ii aparține lui Mihai Stoica, fostul director sportiv al celor de la FCSB. „Tricolorii” au declarat ca vor o victorie la scor in fața Maltei, cel mai slab cotat adversar din grupa, dar s-au mulțumit cu o victorie chinuita, la un singur gol diferența.…

- Selecționerul Cosmin Contra a minimizat jocul slab al naționalei in victoria pitica impotriva Maltei, dar a recunoscut ”ca a fost haos in jocul baieților”. ”N-a fost lipsa de motivație, ci și-au dorit prea mult chiar. Vin mereu motivați sa caștige. Am introdus o echipa tanara, neexperimentata, șapte…

- Alex Chipciu a incheiat sezonul fotbalistic pe o panta ascendenta. Eliminarea din meciul Malta - Romania, scor 0-4, este singurul lucru care ii umbrește fericirea, transmite Mediafax.Folosit pe postul de fundaș de selecționerul Cosmin Contra in "dubla" tricolorilor din preliminariile EURO…

- Selectionerul Cosmin Contra a declarat, luni, dupa victoria cu Malta, ca este nemultumit de accidentarea fundasului Ionut Nedelcearu, de cartonasul rosu primit de fundasul dreapta Alexandru Chipciu si de jocul echipei din finalul primei reprize. "Contam pe cel putin patru puncte din aceasta dubla. Chiar…

- Selecționerul Cosmin Contra s-a declarat mulțumit de jocul „tricolorilor" in meciul caștigat in Malta, scor 4-0, insa spune ca e foarte suparat pe Alexandru Chipciu pentru cartonașul roșu pe care l-a luat in ultimele 10 minute de joc. Fotbalistul va lipsi in meciul cu Spania. Romania – Spania e pe 5…