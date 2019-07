Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Bogdan Andone, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca FC Milsami Orhei, adversara din partida de joi din mansa I a primului tur preliminar al Europa League, este o formatie muncitoare, dar cu toate acestea spera ca jucatorii sai sa aiba o evolutie buna…

- Formatia CS Universitatea Craiova va intalni invingatoarea din meciul dintre Honved Budapesta si Zalgiris Vilnius, in turul doi preliminar al Ligii Europa, in cazul in care va trece prima runda preliminara.

- Formatia FCSB va intalni invingatoarea dintre Alaskert (Armenia) si Makedonija Skopje (Macedonia), in turul doi preliminar al Ligii Europa, in cazul in care va trece prima runda preliminara.

- FC Viitorul Constanta, detinatoarea Cupei Romaniei, va infrunta echipa belgiana Royal Antwerp, antrenata de fostul international roman Ladislau Boloni, in turul al doilea preliminar al Europa League la fotbal, potrivit tragerii la sorti efectuate miercuri, la Nyon. Prima mansa va avea…

- FC Viitorul Constanta, detinatoarea Cupei Romaniei, va infrunta echipa belgiana Royal Antwerp, antrenata de fostul international roman Ladislau Boloni, in turul al doilea preliminar al Europa League la fotbal, potrivit tragerii la sorti efectuate miercuri, la Nyon potrivit news.ro. Prima mansa…

- Miercuri a avut loc, la Nyon, tragerea la sorți pentru turul doi preliminar al Europa League, faza a competiției în care va intra FC Viitorul. Echipa lui Gica Hagi o va înfrunta pe Royal Antwerp (Belgia), formație antrenata de Ladislau Boloni. De asemenea, FCSB și Craiova și-au aflat posibilele…

- * CFR Cluj va intalni echipa kazaha FC Astana in primul tur preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, potrivit tragerii la sorti efectuate marti la Nyon. * Universitatea Craiova va juca impotriva echipei Sabail, din Azerbaidjan, in primul tur preliminar al Europa League la fotbal, potrivit…

- Ladislau Boloni va antrena si in viitorul sezon formatia belgiana de fotbal Royal Antwerp, scrie ziarul Het Laatste Nieuws potrivit Agerpres. Boloni a preluat-o in vara lui 2017 pe Antwerp, o nou-promovata, cu care a avut doi ani foarte buni. In stagiunea recent incheiata, echipa s-a calificat…