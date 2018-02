Stiri pe aceeasi tema

- Fostul capitan al Romaniei, Universitații Craiova și al Barcelonei, Gica Popescu (foto), este nerabdator sa se reia Liga I și in special sa vada luptele din play-off. „Baciul” considerand ca CFR Cluj, FCSB și Universitatea Craiova pornesc favorite in lupta ...

- Echipa secunda a Universitații Craiova ar fi trebuit sa susțina sambata, de la ora 12.00, pe stadionul „Aripile”, al doilea amical al iernii, dar partenera de joaca i-a tras clapa. Oficialii gruparii Voința Turnu Magurele (locul trei in Liga a ...

- Formația de juniori sub 19 ani a Universitații Craiova a caștigat primul joc amical al iernii, disputat sambata, pe stadionul „Aripile“. A fost 3-1 pentru noua echipa a lui Florin Șoava, care a depașit-o pe concitadina CSJ Știința U Craiova. ...

- Juniorii Universitații Craiova vor avea parte de o zi de sambata solicitanta, urmand sa susțina jocuri amicale pe stadionul „Aripile” de langa Aeroportul Craiova. Astfel, de la ora 10.00, juniorii sub 17 ani, antrenați de Dragoș Bon, vor intalni echipa ...

- Universitatea Craiova a incheiat cu o infrangere cantonamentul din Antalya. Alb-albaștrii au pierdut cu 2-0 partida disputata in aceasta seara, in Belek, in compania campioanei Bulgariei, Ludogorets Razgrad, la capatul unei evoluții bunicele in prima repriza, cand au mai contat ...

- Transferat in aceasta iarna de la Gaz Metan Mediaș, mijlocașul Ovidiu Bic (foto centru) a declarat ca se adapteaza destul de ușor la Universitatea Craiova și este incantat ca evolueaza la o echipa cu pretenții la titlul de campioana și ...

- Sincer, am ramas surprins de declaratia pe care le-a oferit-o Gica Popescu unor colegi din presa locala. “Despre o impicare a mea aici in fotbal… niciodata sa nu spui niciodata”, spune Baciul. Trec cu vederea anumite greseli gramaticale si ma gandesc strict la ceea ce inseamna implicare, adica un fel…

- Jurnalistul buzoian Sabin Orcan critica luarile de pozitie ale celor care contesta decizia premierului Mihai Tudose de a-l numi consilier pe fostul capitan al Nationalei de fotbal Gheorghe ,,Gica” Popescu, pe motiv ca acesta a fost condamnat si inchis in ,,Dosarul Transferurilor”: ,,Nu pot sa spun ca…

- Derbiul etapei a 23-a din Premier League, Liverpool – Manchester City s-a ridicat la nivelul așteptarilor, fiind consemnate numai puțin de șapte goluri „Anfield“ (53.285 spectatori). „Cormoranii“ și-au adjudecat toate cele trei puncte din jocul de ieri seara, dupa ce ...

- Universitatea Craiova a inceput seria jocurilor amicale din Antalya, insa la primul test, susținut astazi, a dezamagit profund. Alb-albaștrii au pierdut categoric, scor 2-4, in fața echipei SV Meppen, o divizionara C din Germania. Trupa lui Mangia a caștigat prima ...

- Aflata in cantonament in Antalya, Universitatea Craiova se pregatește sa inceapa seria partidelor amicale pe pamant turcesc. Primul test al trupei lui Devis Mangia are loc duminica, de la ora 10.00, in compania unui adversar mai modest, SV Meppen. Formația ...

- Dumitru Dragomir, fostul șef al LPF, nu considera buna ca numirea lui Gica Popescu in funcția de consilier al premierului Mihai Tudose pe probleme legate de organizarea Campionatului European din 2020, unde Bucureștiul va gazdui 4 jocuri. "Daca primul-ministru i-a facut oferta asta lui Gica Popescu,…

- Decizia prim-ministrului Mihai Tudose privind numirea lui Gheorghe Popescu in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al premierului a fost publicata, joi, in Monitorul Oficial. Potrivit deciziei sefului Guvernului, Gheorghe Popescu "asigura exclusiv consilierea in…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat ca fostul international Gica Popescu a devenit consilierul sau, urmand sa se ocupe de pregatirile necesare meciurilor pe care Romania le va organiza in cadrul Campionatului European de Fotbal 2020.

- Mihai Tudose a facut anuntul, miercuri, la o emisiune tv. Fostul capitan al echipei nationale va fi omul de legatura al Guvernului Romaniei cu UEFA in vederea organizarii a patru meciuri de la Euro 2020 la Bucuresti. "In 2013, Romania s-a batut in piept ca organizeaza o grupa de la CE de fotbal.…

- "Va dau o veste ca și cadou de ziua dumneavoastra, ca știu ca e prieten cu dumneavoastra În 2013, România s-a batut în piept ca organizeaza o grupa de la CE de fotbal. Am batut palma cu UEFA, am fost foarte mândri în momentul ala. Nu s-a facut nimic. Ne trebuiau…

- Gica Popescu este noul consilier personal al premierului Mihai Tudose. Primul ministru a spus ca Popescu se va ocupa de organizarea Campionatului European de Fotbal 2020. Tudose spune ca multe dintre condițiile asumate de Romania nu sunt &...

- FC Universitatea Craiova a anunțat astazi primele doua transferuri ale iernii. Robert Vaduva (25 de ani) și Sorin Mogoșanu (25 de ani) au fost prezentați astazi oficial de formația lui Adrian Mititelu. Robert Vaduva este un atacant in varsta de 25 de ani, cu un palmares impresionant. Este un produs…

- Atacantul Mihai Roman (foto) spera sa sparga gheața cat mai curand și sa inscrie in meciurile oficiale pentru Universitatea Craiova și sa contribuie din plin la rezultate cat mai bune in etapele ramase de jucat din campionatul regular și play-off. ...

- Nicușor Bancu, mijlocașul formației Universitatea Craiova, a admis ca el și colegii sai nu se mai afla la parametri optimi din punct de vedere al pregatirii fizice, dar este sigur ca in Antalya se vor pune la punct și ca ...

- Conducerea Universitații Craiova a anunțat vineri ca Bruno Vienescu este noul coordonator tehnic al Centrului de Copii și Juniori, post ramas vacant dupa intreruperea contractului cu profesorul conferențiar universitar și doctor in educație fizica și sport Dumitru Barbu (antrenor licența ...

- Formația Benfica Lisabona a obținut cu greu un punct in derbiul disputat ieri seara, pe „Estadio da Luz”, in compania lui Sporting Lisabona, in etapa a 16-a din prima liga a Portugaliei. Oaspeții au deschis scorul prin Gelson Martins (’18), ...

- Așa cu anunța GdS inca de la inceputul lunii decembrie, Universitatea Craiova va efectua cantonamentul din aceasta iarna in Antalya. Oficialii gruparii din Banie au definitivat datele privind pregatirea alb-albaștrilor și au prezentat pe site-ul clubului și partenerii din amicale. Astfel, ...

- Fostul mare fotbalist al Romaniei, calafeteanul Gica Popescu, a afirmat, la Telekom Sport, ca iubește enorm echipa Universitatea Craiova și ca nu l-a surprins afluența publicului din Banie de cand a fost data in folosința noua arena „Ion Oblemenco”. „Intotdeaun ...

- Managerul general al Academiei „Gica Popescu“, Paul Raducan (foto), a facut o scurta trecere in revista a evenimentelor petrecute in 2017 și s-a aratat mulțumit de realizarile „școlarilor“. Vezi video realizat de GdS!

- Spiritul Craciunului s-a simțit și la „Hanul Doctorului“, la Academia de Fotbal „Gica Popescu“. Parinții și antrenorul grupei de juniori G (copii nascuți in anii 2010-2011), Ștefan Mondea, au reușit sa obțina aprobarea lui Moș Craciun și sa le ofere ...

- Universitatea Craiova a ramas fara antrenorul cu portarii Catalin Mulțescu (foto), dupa ce acesta l-a anunțat pe patronul Mihai Rotaru ca nu mai vrea sa ramana la echipa, nefiind prea agreat nici de tehnicianul principal, Devis Mangia. Un alt motiv ...

- Comisia Central a Arbitrilor a anunțat brigada care va oficia derbiul Universitatea Craiova – CFR Cluj, programat sambata, de la ora 20.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“, din etapa a 22-a a Ligii I. Astfel, central a fost desemnat Istvan Kovacs ...

- Universitatea Craiova a susținut vineri o conferința de presa in care antrenorul Devis Mangia, ajutat de secundul Daniel Pirvu, și fundașul Renato Kelic, au prefațat partida cu CFR Cluj, programata sambata, de la ora 20.30, pe stadionul „Ion Oblemenco”, contand ...

- Academia de Fotbal „Gica Popescu“ și Pro Junior Craiova au avut parte de un sfarșit de saptamana foarte incarcat, dar incheiat cu bine. O victorie frumoasa au consemnat-o „școlarii“ lui Ștefan Mondea, „GP“ tranșandu-și trofeul Turneului „Slatina Winter Junior Cup“ ...

- Universitatea Craiova intalnește astazi, la ora 17.00, in Ardeal, pe Gaz Metan Mediaș, intr-o partida contand pentru etapa a 21-a din Liga I. Aceasta este a șasea disputa din Liga I dintre cele doua grupari. Pana acum, formația din Banie ...

- Universitatea Craiova a susținut vineri o conferința de presa in care antrenorul Devis Mangia, ajutat de secundul Daniel Pirvu, și mijlocașul Nicușor Bancu au prefațat intalnirea cu Gaz Metan Mediaș, programata duminica, de la ora 17.00, in Ardeal, contand pentru ...

- Unul dintre principalii marcatori ai echipei de republicani B de la Universitatea Craiova, George Boștina, a intrat in vederile selecționerului Romaniei Under 17, Sorin Colceag. Elevul lui Dragoș Bon a fost convocat pentru o acțiune de selecție, ce are loc ...

- Echipa de „republicani“ B (2001-2002) a Universitații Craiova a incheiat anul 2017 pe primul loc la Liga Elitelor. Elevii lui Dragoș Bon au invins sambata, pe stadionul „Aripile“, „doar” cu 9-0, pe FC Viitorul „Mihai Georgescu“, confruntarea contand pentru runda ...

- Universitatea Craiova s-a impus cu 3-1 in fața Viitorului in partida disputata sambata seara, pe stadionul „Ion Oblemenco“, in etapa a 20-a din Liga I. La conferința de presa de la finalul intalnirii, antrenorul oaspeților, Gica Hagi, a facut o ...

- Universitatea Craiova a caștigat categoric, scor 3-1, partida disputata sambata seara, pe stadionul “Ion Oblemenco”, in compania campioanei en titre FC Viitorul, contand pentru etapa a 20-a din Liga I. Alb-albaștrii au fost la un pas de a deschide scorul ...

- Universitatea Craiova a susținut joi o conferința de presa, in care antrenorul Devis Mangia, ajutat cu traducerea de secundul Daniel Pirvu, și mijlocașul Hristo Zlatinski au prefațat partida cu FC Viitorul, care va avea loc sambata, de la ora 20.45, ...

- Echipa de „republicani“ A de la Academia „Gica Popescu“ nu a contabilizat nici un punct in deplasarea de sambata, dupa ce a pierdut cu 2-0 confruntarea cu Ardealul Cluj, din etapa a șaptea a Ligii Elitelor U19. „Ardealul este o ...

- Comisia Centrala a Arbitrilor a anunțat brigada care va oficial intalnirea dintre CS Afumați și Universitatea Craiova, care va avea loc maine, de la ora 18.00, pe stadionul „Ilie Oana” din Ploiești, contand pentru faza optimilor de finala ale Cupei ...

- Liga I Etapa a 19-a: vineri, 24 noiembrie: ora 18.00: Juventus – Concordia, ora 20.45: FC Botoșani – Universitatea Craiova; sambata, 25 noiembrie: ora 18.00: FC Viitorul – ACS Poli Timișoara, ora 20.45: Dinamo – Poli Iași; duminica, 26 noiembrie: ora ...

- Anunțat inițial ca se disputa pe arena din Berceni, meciul CS Afumați – Universitatea Craiova, din optimile Cupei Romaniei, a fost mutat pe stadionul „Ilie Oana” din Ploiești, intrucat baza sportiva din Ilfov nu a primit omologare din partea FRF. ...

- Dupa infrangerile rușinoase cu FCSB și Slavia Praga și remiza cu Astra, de la Giurgiu, Universitatea Craiova a reușit sa și castige de o maniera convingatoare, cu goluri frumoase și ocazii multe. Alb-albaștrii s-au impus categoric, scor 3-1 (2-0), in ...

- Zvonurile privind preluarea de catre Gica Hagi a unui club de liga a 3 a din Turcia au fost infirmate de catre Rege, care a emis si un comunicat in acest sens. Hagi a spus ca, intr adevar, a fost in Turcia, alaturi de Gica Popescu, dar cei doi au fost invitati la o discutie ce a avut ca subiect o Academie…

- Comisia Centrala a Arbitrilor (CCA) a desemnat brigada care va oficia intanirea dintre Universitatea Craiova și Juventus București, din cadrul etapei a 18-a a Ligii I, programata sambata, de la ora 19.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“. Astfel, central va fi ...

- Under 19: Pandurii Targu Jiu – CFR Romgaz Craiova 1-0, CSS Slatina – Dinamyk Craiova 7-1, CSJ Stiinta U Craiova – LPS Slatina 4-2, Universitatea Craiova – CN „Gib Mihaescu” Dragasani 12-0, LPS Targu Jiu – CSS Craiova 5-1. Clasament: ...

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat ca recunoaște gruparea CS Universitatea Craiova, care activeaza in prezent in Liga I, drept continuatoarea echipei Universitatea Craiova, avand palmaresul de la inființarea din 1948 și pana

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat astazi, printr-un comunicat, ca palmeresul din intervalul 1948-1991 i-a fost atribuit echipei CS Universitatea Craiova, in baza verdictului dat de catre Inalta Curte de Casație și Justiție din data 22 septembrie 2017. „A fost ...

- Intr-un comunicat de presa de ultima ora, Liga Profesionista de Fotbal a explicat ca va recunoaște palmaresul CSU Craiova ca fiind cel al echipei care a evoluat intre 1948 și 1991.Inainte de aceasta decizie, LPF nu avea niciun fel de palmares al echipei pe siteul propriu. "A fost analizata…

- CS Universitatea Craiova se va intoarce pe propriul stadion la meciul cu Juventus Bucuresti, din etapa a XVIII-a a Ligii I, programat la 18 noiembrie, a anuntat Liga Profesionista de Fotbal (LPF). Pana in prezent, CS Universitatea Craiova disputa meciurile de pe teren propriu la Severin.Citește…