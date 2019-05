Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de juniori sub 17 ani a Academiei „Gica Popescu“ a reușit sa se califice in finala turneului zonal, dupa ce s-a impus greu, cu 6-5 (1-1 in timpul regulamentar, 5-4 la penaltiuri), in semifinala susținuta astazi, pe stadionul „Aripile“, ...

- Academia “Gica Popescu” a ratat șansa de a se califica la turneul final, dupa ce a pierdut astazi, scor 3-8, pe stadionul “Aripile”, finala fazei zonale susținuta in compania echipei ACS Poli Timișoara. Craiovenii au deschis scorul rapid, prin Ionuț ...

- Inspirate parca din meciurile nebune din aceasta saptamana din Liga Campionilor, formațiile de juniori sub 19 ani ale cluburilor CSJ Știința U Craiova și Academia „Gica Popescu“ au rivalizat astazi, pe stadionul „Aripile“, si au oferit un joc cu de ...

- Program: Under 19: – etapa 1: vineri, 10 mai – ora 10.00 (stadionul „Colterm“ Timisoara): ACS Poli Timisoara – ASU Poli Timișoara, ora 12.00 (stadionul „Aripile“): CSJ Stiinta U Craiova – Academia „Gica Popescu“. – etapa 2: sambata, 11 mai ...

- Campionatul National de Juniori – seria 6 Under 19, etapa a 16-a: CSJ Stiinta U Craiova – Luceafarul Severin 3-1, ACS Energeticianul – CSS Severin 4-1, Academia „Gica Popescu“ – CSS Craiova 2-0, Pandurii Targu Jiu – LPS Slatina 8-1, ...

- Sositi in Banie cu prilejul intalnirii din aceasta seara, de pe „Ion Oblemenco“, Universitatea Craiova – FC Viitorul, din prima mansa a semifinalelor Cupei Romaniei, Gica Popescu si Gica Hagi au mers, ca de fiecare data, in vizita la Academia ...

- Campionatul National de Juniori, seria 6 Under 19, etapa a 12-a: CFR Romgaz Craiova – ACS Energeticianul 1-1, Academia „Gica Popescu“ – CSJ Stiinta U Craiova 3-2, CSS Craiova – CSS Severin 4-1, Pandurii Targu Jiu – Dinamyk Craiova 3-0, ...

