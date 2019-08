Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul formatiei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, joi seara, la finalul partidei cu Celtic Glasgow, din prima mansa a turului 3 preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, scor 1-1, ca echipa sa ar fi avut nevoie de sansa pentru a castiga aceasta partida. "I-am studiat pe Celtic foarte bine, in…

- Jucatorul din Pietrosita a fost ales de site-ul Ligii Profesioniste de Fotbal in echipa etapei PORTAR Razvan Plesca (Gaz Metan / 36 de ani / 4 jocuri) – A fost omul meciului. A avut sapte interventii decisive datorita carora echipa s-a intors la Medias cu un punct. FUNDASI Mihai Ionut Butean (CFR Cluj…

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, crede ca ar fi un miracol daca formatia sa ar reusi sa elimine pe Celtic Glasgow in turul 3 preliminar al Ligii Campionilor, o astfel de performanta asemanand-o cu castigarea titlului de campioana de catre Unirea Urziceni. "Eu nu sunt relaxat, mai…

- Antrenorul echipei de fotbal Celtic Glasgow, Neil Lennon, a declarat, luni, ca meciul de miercuri cu CFR Cluj, din turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor, va fi cel mai important test din acest debut de sezon pentru campioana Scotiei, potrivit site-ului oficial al clubului. ''Imi…

- Campioana en-titre a Romaniei, CFR Cluj Napoca, se va lupta cu Slavia Praga, in playoff-ul Ligii Campionilor, daca va trece de Celtic Glasgow. La Praga evolueaza Alexandru Baluta si Nicolae Stanciu. Razvan Marin si Ajax se vor duela cu APOEL sau Qarabag, daca vor trece de PAOK Salonic. MECIURILE DIN…

- Arbitrul sarb Srdjan Jovanovic va conduce meciul dintre CFR Cluj si Celtic Glasgow, programat miercuri, pe stadionul ''Dr. Constantin Radulescu'', in prima mansa a turului al treilea preliminar al Ligii Campionilor, informeaza site-ul Federatiei Romane de Fotbal.

- Campionii Romaniei vor juca impotriva lui Celtic Glasgow, dupa ce scotienii s-au distrat cu echipa din Estonia, Nomme Kalju. In turul din Scotia, fotbalistii antrenati de Neil Lennon au castigat categoric, scor 5-0, iar returul a fost doar o formalitate. Celtic a castigat si in Estonia, scor 2-0 (7-0…

- FR Cluj va evolua cu invingatoarea din "dubla" Celtic Glasgow (Scotia) - Nomme Kalju (Estonia), in turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor, daca va elimina formatia israeliana maccabi Tel Aviv, in dubla mansa anterioara, s-a stabilit in urma tragerii la sorti care a avut loc, luni, la Nyon…