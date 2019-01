Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2019 va avea mult fotbal, concentrat in perioada verii, cu Mondialul feminin, Cupa Africii pe Natiuni si Copa America, in timp ce rugby-ul va propune Cupa Mondiala in Japonia, iar Mondialele de atletism vor avea loc tot intr-o destinatie exotica, Doha, capitala Qatarului, scrie AFP.

- Etapa a 18-a din Premier League, antepenultima din acest an, a adus doua surprize de proportii, anume infrangerile echipelor Manchester City si Chelsea in meciurile de pe teren propriu, insa a fost una cu noroc pentru antrenorul interimar al celor de la Manchester United, norvegianul Ole Gunnar Solskjaer,…

- Echipa Newcastle United a obtinut a treia victorie consecutiva in campionatul de fotbal al Angliei, invingand in deplasare, cu scorul de 2-1, formatia Burnley, luni seara, in ultimul meci al etapei a 13-a din Premier League. "Cotofenele" au deschis rapid scorul, in urma autogolului lui…

- Echipa Manchester City a invins cu scorul de 1-0 formatia Tottenham Hotspur, in ultimul meci al etapei a 10-a a campionatului de fotbal al Angliei, disputat luni seara pe stadionul Wembley. Oaspetii au marcat unicul gol al intalnirii in minutul 6, prin algerianul Riyad Mahrez, jucator transferat in…

- Golden State Warriors a obținut a patra victorie consecutiva in Liga-Nord Americana de Baschet.Campioana en titre a trecut de Brooklyn Nets cu scorul de 120-114.Kevin Durant și Steph Curry, vedetele trupei din Oakland au facut spectacol in confruntarea disputata la New York.

- Formatia Arsenal Londra a invins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa Leicester City, in etapa a IX-a a campionatului Angliei, obtinand a zecea victorie consecutiva in toate competitiile, scrie news.ro.Aubameyang a marcat de doua ori, in minutele 63 si 66, celalalt gol fiind reusit…

- Formatia Arsenal Londra a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 5-1, echipa Fulham, intr-un meci din etapa a opta a campionatului Angliei, informeaza news.ro.Golurile invingatorilor au fost marcate de Lacazette ’29, ’49, Ramsey ’68 si Aubameyang ’79, ‘90+1. Pentru Fulham a inscris…

- Formatia Manchester United a invins, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-2, echipa Newcastle United, intr-un meci din etapa a opta a campionatului Angliei, scrie news.ro.Oaspetii au marcat prin Kenedy ‘7 si Muto ’10. Pentru Manchester United au inscris Juan Mata ’71, Martial…