- O telegrama desecretizata de americani vorbește de o scrisoare a lui Ceaușescu in care le promitea americanilor ca nu va sprijini eventuala decizie a rușilor de a invada Polonia, unde se instaurase Legea Marțiala

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat joi ca in ianuarie va avea loc o discutie privind eventuala necesitate a modificarii structurii Guvernului. In ceea ce priveste remanierea unor membri ai Cabinetului, Dragnea a precizat ca nu are niciun element care sa ii spuna ca trebuie remaniat un anumit…

- Avangarde a realizat un sondaj, iar fanii au fost nevoiti sa raspunda la intrebarea "Care este adevarata Steaua Bucuresti?". 34% dintre respondentii sondajului au fost de parere ca FCSB e adevarata continuatoare a echipei din Ghencea. Gigi Becali a oferit o reactie in acest sens, sustinand ca vrea…

- Printr-o postare pe blogul sau, fostul presedinte Ion Iliescu arata ca, „indiferent de ceea ce se straduiesc sa acrediteze cei carora acest act de demnitate nu le este pe plac”, in decembrie 1989 a avut loc o revolutie in Romania. Declaratiile fostului presedinte survin la patru zile dupa ce procurorul…

- Elena Udrea a scris vineri, pe contul ei de Facebook, ca, "dupa 11 ani de la 'biletelul roz'", ii da dreptate lui Calin Popescu Tariceanu, care, cu putin timp inainte, afirmase ca Iohannis a "preluat aceleasi metehne de la Basescu, mai putin calitatile lui", si face "exact aceeasi greseala" ca si predecesorul…

- Clipe de panica la Sala Palatului din Bucuresti. O vedeta ProTV a chemat ambulanta. Totul s-a intamplat in urma cu putin timp la un spectacol de stand-up comedy, unde urca pe scena Mihai Bobonete, Mihai Rait și Adrian Vancica.Citește și: Gigi Becali se lasa de afaceri: Pe ce se va concentra…

- ”Va cacați pe centenar!” E un anunț-concluzie. Cine-l face? Cineva, explicit. Alții, inalți, intregesc spusa cu dibacii și acolade. Citesc scarboase anunțuri care-mi cutremura sufletul. De la puterea executiva, de la partidele puterii și opoziției, de la piticul academic Tudorel, ministru peste Dreptate,…

- Desi in toate statele comuniste din Europa centrala si de est aveau loc reforme, Ceausescu nu avea de gand sa renunte la vreo farama de putere, in ciuda semnalelor publice pe care le dadeau liderii lumii.

- FC Voluntari n-a mai caștigat un meci in Liga 1 din 22 octombrie, cand s-a impus pe terenul Astrei. De atunci a mai obținut doa 3 puncte in 6 meciuri, venite din 3 remize. LIVE VOLUNTARI - SEPSI 0-0VEZI LIVETEXT PARTIDA Ilfovenii dau azi peste Sepsi, formație care etapa trecuta s-a impus cu Poli Iași,…

- Presedintele executiv al PSD, pe tema monarhiei: Poporul poate fi intrebat Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a enuntat, luni, ipoteza convocarii unui referendum pe tema monarhiei, el apreciind ca poporul roman poate fi intrebat daca vrea republica sau monarhie si aratand ca PSD nu exclude…

- Regele Mihai I a fost exilat de comuniști și alungat de urmașii lor de doua ori. Flavius Boncea, un om decorat in 2011 de Regele Mihai cu Medalia pentru Loialitate, a povestit anul trecut o anecdota legata de Ion Iliescu si ultimul rege al Romaniei, In 1990, abia intrat in țara dupa zeci de ani de…

- Pentru a doua oara intr-o luna, filosoful Mihail Șora, care in noiembrie a implinit 101 ani, a venit in randul protestatarilor pentru a dreptate și o Romanie mai buna. In aceasta seara, pe un ger naprasnic, acesta a participat la protestul de la Iași. Cu cateva ore inaintea protestului, Mihai Sora postase…

- "Salut din toata inima consecventa cu care Premierul Tudose urmareste aceasta colaborare cu vecinii nostri - o colaborare lansata la Craiova in 2015/ este in interesul absolut al Romaniei sa stranga relatiile si sa se coordoneze pe toate politicile regionale si europene cu Serbia, Bulgaria si Grecia.…

- Accident auto in Harghita, cu un mort și patru raniți. Un tanar a murit și patru adolescenți au fost grav raniți in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit de temelia de beton a unui gard, pe fondul vitezei excesive neadaptate la drumul acoperit cu polei. „Un tanar…

- Ștefan Banica va susține cele 3 concerte de Craciun, in 2 zile. Au avut loc modificari de ultim moment. Spectacolele vor fi dedicate memoriei Majestații Sale, Regele Mihai. Dupa mai multe runde de discuții, in care s-au cautat soluții, programul concertelor de Craciun susținute de Ștefan Banica la…

- Au trecut peste doi ani de la tragedia-crima de la Colectiv, in care 65 de tineri au decedat. Tribunalul Bucursti a decis saptamana aceasta, din nou, sa amane judecata dosarului in care sunt inculpati fostul primar Cristian Popescu-Piedone si patronii clubului in care a avut loc tragedia din 30 octombrie…

- Hagi a pus lucrurile la punct in legatura cu alegerile FRF de la anul: ”Ati vazut vreun lider sa fie in barca cuiva? Eu am fost lider. Cum sa fiu in barca cuiva?!”. Gica Hagi spune ca nu are nici un favorit pentru alegerile FRF din 2018, dar anunta ca e dispus sa sustina pe oricine va promite revenirea…

- Adrian Vancica din Las Fierbinți se gandește sa emigreze. Indragitul actor spune ca e scarbit de “prezentul acut pe care-l traim in fiecare minut”, iar pe politicieni ii invita “sa invețe limba romana, gramatica, morfologie, sintaxa”. Rolul comic din “Las Fierbinți”, serial in care il interpreteaza…

- Pentru cei nascuți dupa 1989, pare incredibil ca romanii mancau prost și puțin in Epoca de Aur. Stateau la coada din timpul nopții ca sa cumpere rația de alimente, pe cartela. Acum magazinele sunt pline cu o mulțime de produse, iar shopping-ul a devenit sport național. Anii ʼ80…

- Cozi interminabile la bancile din Zimbabwe, o imagine obisnuita in tara africana afectata de ani de zile de criza economica. Oamenii spera ca, dupa investirea de ieri a noului presedinte, situatia sa se schimbe treptat. "Am plecat de acasa la 3 si jumatate dimineata.

- ”Rezultat jalnic” ”Aceasta moțiune inițiata de PNL și asociații s-a terminat nu numai cu un eșec, ci un rezultat jalnic pentru echipa condusa de Ludovic Orban, proaspatul slujitor al statului paralel, cel care slujește, in mod public, in fața liderului acestuia.” a spus Codrin Ștefanescu,…

- Poetul popular Pavel Aldea din satul Motnau, comuna Dumitrești, s-a stins din viața sambata, la 88 de ani. Povestea acestuia a fost relatata in paginile cotidianului Monitorul de Vrancea din anul 2015, atunci cand, departe de agitația orașelor, inconjurat doar de freamatul padurilor Vrancei, un batranel…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis o cerere formulata de Camelia Bogdan si a constatat ca un articol publicat pe site-ul luju.ro incalca independenta justitiei."Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat ca nu se impune amanarea discutarii cererii formulate de…

- Remus Borza considera ca trebuie sa tragem linie: „gata cu hotia. DNA-ul sa-si faca datoria in continuare, nu doar cu romanii, ci si cu strainii. Si toate institutiile. Si DIICOT-ul trebuie sa-si faca datoria pe partea de evaziune", a spus acesta pentru DC News. In acelasi interviu a precizat ca…

- Celebra orchestra „Johann Strauss Ensemble”, care se va afla in Romania in cadrul turneului „Best of Vienna”, va concerta la Buzau in 19 decembrie. Municipalitatea buzoiana a aprobat, joi, bugetul in acest sens, costurile ridicandu-se la 30.000 de euro. ”Nu e mult avand in vedere ca Andra ia de revelion,…

- ”Dl Videanu a facut o descriere corecta, cunoscuta de multa vreme, a ceea ce s-a intamplat in acea seara in privința organizarii PDL, a partidului. Alegerile nu s-au fraudat de catre PDL, nu de catre Blaga, Videanu, Berceanu, nu de catre aceasta zona. El a descris, cu rigurozitate, organizarea PDL,…

- Miniștrii de externe ai țarilor membre UE au adoptat luni sancțiuni impotriva Venezuelei, inclusiv un embargo asupra armelor, ca raspuns la criza politica grava care afecteaza aceasta țara, relateaza dpa și AFP. Venezuela devine astfel prima țara din America Latina care este vizata de astfel de masuri…

- Programul secret de guvernare Marea cavalcada PSD-ista de supunere a moșiei naționale continua pe repede inainte. Azi-maine, ne vom trezi ca pe fiecare insula și pe fiecare grind a rasarit cate un cazinou, sau macar cate un modest stabiliment de pierzanie intemeiat pe alcool și pacanele. Dar aceasta…

- Jucatoarea romana de tenis Monica Niculescu s-a calificat sambata in finala turneului WTA de la Limoges (Franța), dotat cu premii totale de 115.000 dolari, dupa ce a trecut de franțuzoaica Pauline Parmentier, cu 3-6, 7-5, 6-2. Niculescu (30 ani, 100 WTA), a cincea favorita, s-a impus în…

- "Cei doi oficiali au avut un schimb de opinii cu privire la stadiul indeplinirii recomandarilor din cadrul MCV. Ministrul justitiei a prezentat in detaliu stadiul procedurii interne si evolutiile in ceea ce priveste modificarea legilor justitiei: Legea 303/2004, privind statutul judecatorilor si…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat luni seara, ca dupa ce Guvernul a amânat iar sedinta pentru modificarile Codului Fiscal, ca în opinia sa, se impune o amânare semnificativa a datei de intratre în vigoare a modificarilor

- Procurorii Parchetului Curtii de Apel Constanta au solicitat arestarea preventiva pe numele celor doi indivizi, Sorin Marian Ciobanu si Silviu Vladut Pitea, pentru tentativa la omor, tulburarea ordinii si linistii publice si violarea sediului profesional. Acestia, in data de 2 noiembrie anul curent,…

- Marcel Pavel și soția lui sarbatoresc 25 de ani de casatorie. Cei au fost invitați in cadrul emisiunii de la Pro tv, unde au dezvaluit amanunte din viața lor. Cei doi formeaza unul dintre cele mai solide cupluri de la noi. Au impreuna trei copii și de-alungul anilor au reușit sa stea departe de scandaluri…

- Razboi total intre PSD - ALDE și DNA. Tariceanu a spus ca un parlamentar i-a spus faptul ca un procuror important ar fi afirmat ca pana in momentul in care nu ”arestam un judecator aștia nu o sa se potoleasca cu achitarile”. Liderul ALDE nu a facut public nici numele parlamentarului, dar nici al…

- Insotit de un avocat, tanarul s-a prezentat, miercuri, la Parchetul de pe langa Tribunalul Galati si s-a predat. A fost retinut imediat pentru 24 de ore si urmeaza sa fie prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva pentru tentativa de omor si ultraj. Politistii il cautau pe fugar…

- Ludovic Orban cere excluderea lui Șerban Nicolae din PSD Președintele PNL, Ludovic Orban, ii solicita liderului PSD, Liviu Dragnea, sa ceara excluderea imediata a lui Șerban Nicolae din PSD pentru afirmațiile "revoltatoare și denigratoare la adresa memoriei luptei anticomuniste din Romania". "Domnule…

- Președintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitații SRI, Claudiu Manda, a spus ca Elena Udrea a dat detalii, la audieri, cu privire la statul paralel, culoarele din justiție și din media, dand nume de persoane din Justiție sau din conducerea SRI. In context, DC News a lansat un…

- Anda Calugareanu pe numele adevarat Anca Miranda Calugareanu s a nascut la data de 24 octombrie 1946, in Bucuresti. Potrivit wikipedia.ro, a fost o actrita si interpreta de muzica usoara si folk.Prima aparitie importanta a fost cu formatia Sincron, la Sala Palatului din Bucuresti, in anul 1965. A colaborat…

- Uniunea Europeana și nici una din instituțiile sale NU a cerut Guvernului Romaniei introducerea unei taxe de 2 la suta din fondul de salarii al oricarui angajator. Intr-un raspuns pentru STIRIPESURSE.RO reprezentanții UE susțin ca exista o Directiva europeana din 2008 (DIRECTIVA 2008/94/CE) care…

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a concluzionat ca exista circumstante care justifica instituirea interimatului functiei de presedinte al tarii in cazul numirii lui Eugen Sturza in functia de ministru al Apararii. Prin urmare, Sturza va fi numit in functie prin decret de catre presedintele…

- Asa cum „Evenimentul zilei” a anuntat, in exclusivitate, in urma cu doua saptamani, fostul premier si presedinte al PSD – l-am numit pe Victor Ponta – sa pregateste sa arunce in lupta pentru alegerile locale partiale din Deva un candidat independent, in conditiile in care infiintarea oficiala a partidului…

- Prețurile bunurilor și serviciilor din comunism, respectiv din anii 8o, sunt surprinzator de asemanatoare cu cele de acum, cu cateva excepții: țigarile, combustibilii și mașinile Dacia, arata o analiza Libertatea. Pe de alta parte, trebuie menționat ca Romania a trecut in anii ’90 printr-o inflație…

- Solistul trupei Holograf, Dan Bitman, vorbește într-un interviu pentru antena3.ro, despre momentul în care a acceptat funcția de consilier al ministrului de Finanțe, Sebastian Vladescu. Se întâmpla în 2010. Bitman a rezistat doar câteva luni în sistem și…

- Ponta comenteaza criza din PSD. ”Tudose a reușit sa scape din Guvern de cei mai importanți soldați ai “Cartelului de la Teldrum”, a scris fostul premier, pe Facebook, dupa noaptea de joi, cand in interiorul partidului s-a decis acceptarea demisiilor a trei miniștri din Cabinetul Tudose, dupa cinci ore…

- Semne ca riști un infarct iți trimite propriul organism cam cu o luna inainte ca nenorocirea sa se intample. Oricare dintre aceste semnale reprezinta un motiv intemeiat sa mergi la medic pentru un control ce s-ar putea dovedi salvator. O stare inexplicabila de slabiciune musculara. Aceasta poate fi…

- Regizorul Serge Ioan Celebidachi a afirmat miercuri seara, la premiera de gala a filmului sau "Octav", desfașurata la Sala Palatului din București, ca spera ca aceasta producție sa arate ca se poate vedea și o Romanie frumoasa. "Sper sa aratam ca se poate sa vedem și…