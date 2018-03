Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura Anticorupție a deschis un dosar penal pe mai multe persoane, printre care și pe numele fostului viceprimar, Igor Șeremet, in urma perchezițiilor de azi dimineața de la Primaria din Balți.

- (update) Primarul demisionar de Balți a reiterat ca in casa lui Șeremet au inceput perchizițiile la ora 07:00. Acesta este invinuit de abuz de putere, iar acum se afla in biroul procurorului anticirupție. Fostul viceprimar al municipiului Balți, Igor Șeremet, a fost astazi reținut pe 72 de ore, potrivit…

- Liderul Partidului Nostru, Renato Usatii, a chemat forțele politice la boicotarea alegerilor parlamentare din acest an, care se vor desfașura in baza sistemului mixt, comunica Noi.md. El a calificat drept ilegala decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC) de a refuza repetat inregistrarea grupului de…

- Un tanar, banuit ca a pus in circulatie monede false, a fost depistat ieri de politistii de combatere a criminalitatii organizate si retinut pentru 24 de ore. Ieri, 12 martie, politistii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Maramures, cu sprijinul celor din cadrul Serviciului…

- Liderul „Partidului Nostru", Renato Usatii, a comentat decizia Comisiei Electorale Centrale, care a refuzat repetat de a inregistra grupul de inițiativa privind desfașurarea referendumului pentru anularea sistemului mixt.

- Comisia Electorala Centrala va stabili astazi data alegerilor locale noi in Chisinau si Balti, dar si cheltuielile pentru organizarea acestora. Anterior s-a vehiculat ca aceste scrutine ar putea avea loc la 20 mai, cind se vor desfasura alegeri anticipate in alte cinci localitati. La sfirsitul lunii…

- Comisia Electorala Centrala de la Chisinau anunta, miine, data alegerilor locale anticipate in cele doua mari municipii din Republica Moldova – Chisinau si Balti. Unele partide politice si-au anuntat deja candidatul sau pozitia fata de scrutinul din Capitala, iar acest test electoral este privit ca…

- A promis ca va ajuta o persoana sa obțina permisul de conducere contra sumei de 330 de euro. Un barbat din Balți a fost reținut de ofițerii CNA si procurorii anticorupție pentru trafic de influența.

- Comisia Electorala Centrala (CEC) anunta ca in cadrul sedintei de luni, 12 martie, va fi stabilita data desfasurarii alegerilor locale noi la Chisinau si Balti, informeaza Noi.md. Totodata, pe ordinea de zi se regasesc in total 23 de subiecte, primele cinci dintre care sint de un interes sporit la momentul…

- Consiliul Politic National al Platformei Demnitate si Adevar s-a intrunit astazi in sedinta de lucru, avand pe ordinea de zi ca principale subiecte pregatirea Platformei DA pentru toate tipurile de alegeri care vor avea loc in acest an, inclusiv pentru cele ce vizeaza alegerea primarilor in Chisinau…

- Comisia Electorala Centrala a fost inștiințata despre faptul ca primarul municipiului Chișinau, Dorin Chirtoaca, și primarul municipiului Balți, Renato Usatii, și-au dat demisia, noteaza Noi.md. Adresele cu privire la demisia celor doi edili au fost transmise CEC-ului pe 19 și 20 debruarie, de catre…

- 2018 se anunța, in Republica Moldova, un an politic incarcat de evenimente. Un reper il reprezinta alegerile parlamentare care se vor consuma sub un nou sistem electoral. Este vorba despre trecerea de la sistemul proporțional pe liste de partide intr-un sistem mixt: proporțional (vot la nivel național…

- Inchirierea de miri și nuntași pentru nunți false este o afacere mai puțin obișnuita, dar care se dovedește a fi foarte profitabila in Vietnam, scrie AFP. Ziua nunții lui Kha arata perfecta din afara, dar ascundea un secret intunecat: femeia de 27 de ani era insarcinata in trei luni, iar soțul ei era…

- Liderul formațiunii „Partidul Nostru”, Renato Usatîi, reacționeaza la criticile aduse de Maia Sandu, care l-a acuzat ca alearga dupa PR ieftin. Usatîi spune ca lidera PAS e obișnuita „sa încalțe pantofi roz și sa poarte geanta din piele”, aluzie la faptul…

- Principala problema a alegerilor locale noi din Chișinau și Balți este ca primarii vor ajunge în funcții doar pentru un an și risca sa nu fie realeși în 2019. De aceasta parere este analistul politic Igor Boțan. Într-un interviu pentru portalul tribuna.md, Boțan a declarat ca riscul…

- Un barbat din Balți a fost reținut in flagrant de catre angajații Pazei de Stat dupa ce a spart o stomatologie din localitate. Acesta a luat un aparat medical, dar nu a reușit sa ajunga departe cu el. Suspectul neaga acuzatiile. "– De ce ați fost reținut? – Nu știu.

- Doua demisii in aceeași saptamana, dupa ce primarul de Balți, Renato Usatii a anunțat ca parasește funcția, astazi și Dorin Chirtoaca a demisionat din funcția de edil al capitalei. Astfel, urmeaza o serie de schimbari dupa plecarea celor doi.

- Consilierii municipiului Balți au aprobat astazi cererea de demisie a lui Renato Usatîi. Semnatarul nu menționat motivul deciziei sale scrie DESCHIDE.MD. Fugarul Renato Usatîi a anunțat, la 13 februarie, în direct la emisiunea „Politica” de la TV8, ca își…

- Astazi, 15 februarie, la ședința Consiliului Municipal a fost primita cererea de demisie a primarului. Cererea a fost semnata de Renato Usatii, pe data de 13 februarie. Secretarul Consiliului Municipal, Irina Serdiuc, urmeaza sa aduca la cunoștința Comisiei Electorale Centrale decizia aleșilor poporului.…

- Un medic urolog din cadrul Institutiei medico-sanitare publice „Institutul Oncologic" din Chisinau a fost retinut aseara de Centrul National Anticoruptie si procurori, fiind banuit de luare de mita. Acesta i-ar fi cerut unui bolnav incurabil 7000 de lei pentru o interventie chirurgicala.…

- Kremlinul a declarat marti prin vocea purtatorului sau de cuvint Dmitri Peskov ca nu dispune de informatii despre eventuali mercenari rusi ucisi in Siria si ca nu stie decit de cetateni rusi trimisi acolo ca membri ai fortelor armate ruse, relateaza Reuters. Declaratia Moscovei intervine dupa ce mass-media…

- Analistul politic roman Dan Dungaciu sustine ca Igor Dodon este mai subordonat liderului PDM, Vlad Plahotniuc, decat Kremlinului. Potrivit expertului, Moscova ar fi inteles acest lucru si a incercat sa trimita anumite mesaje la Chisinau prin anuntarea demisiei primarului de Balti, Renato Usatii.

- Lovitura în Republica Moldova! Primarul din Balti, Renato Usatîi, a anuntat ca demisioneaza. Analistul de politica externa Dan Dungaciu este de parere ca e vorba despre o miscare a Federatiei Ruse.

- Renato Usatîi, primarul municipiului Balți, anunța ca-și da demisia. Usatîi se ascunde în prezent la Moscova, dupa ce o instanța a emis în 2016 mandat de arestare pe numele sau în dosarul privind

- Primarul din Balti, Renato Usatii, a anuntat, luni seara, ca demisioneaza, iar in luna mai vor avea loc alegeri locale.Anuntul fost facut luni seara, la postul de televiziune TV8. "In aceasta saptamana voi anunta ca demisionez. Astfel, in Balti vor putea fi alegeri pe 20 mai, atunci…

- Primarul de Balti, Renato Usatii, a anuntat luni, 12 februarie, ca in cateva zile isi va depune demisia din functie. Acesta sustine ca a luat decizia respectiva dupa ce activitatea municipalitatii a fost blocata la comanda liderului PDM, Vlad Plahotniuc, prin faptul ca mai multi functionari publici…

- Renato Usatii iși da demisia din funcția de Primar al mun. Balți. Anunțul a fost facut in direct la emisiunea „Politica” de la TV8. Nicolae Grigorișin va fi candidatul Partidului Nostru la aceasta funcție in alegerile anticipate care vor avea loc la primavara. „In aceasta saptamana voi anunța faptul…

- Primarul municipiului Balți, Renato Usatii, a anunțat ca pleaca din aceasta funcție. „In aceasta saptamina voi anunța faptul ca demisionez. Demisionind acum, in Balți vor fi alegeri pe 20 mai, atunci cind au loc mai multe alegeri locale. Vom vedea cine va duce hrișca. Va fi un candidat din partea Partidului…

- CHIȘINAU, 10 feb — Sputnik. Recent, inspectorii din cadrul Serviciul Vamal al Republicii Moldova l-au reținut pe un barbat de 35 de ani în apropiere de municipiul Balți, dupa ce l-au urmarit pe o distanța de aproximativ 5 kilometri. El este cercetat penal pentru contrabanda cu marfuri…

- Si-a umplut masina cu marfuri de larg consum si a pornit la drum. Este isprava unui barbat din Balti care a fost retinut la scurt timp de vamesi, chiar daca initial el a incercat sa impiedice stoparea și verificarea autovehiculului condus, noteaza Noi.md. Inspectorii Echipelor Mobile l-au reținut pe…

- Adresarea catre autoritațile statului a fost aprobata de aleșii locali dupa ședința comisiei pentru situații de urgența. Consilierii au recunoscut ca nu sunt în stare sa gestioneze problema deșeurilor, dar paseaza responsabilitatea pentru situația dezastruoasa companiei private…

- Înca un viceprimar din municipiul Balti si-a dat demisia. Este vorba despre Leonid Babii, cel care detine si functia de primar interimar. Functionarul a declarat la un post de televiziune local ca pleaca din motive de sanatate, scrie publika.md Cererea urmeaza sa fie acceptata de consilierii…

- O femei de 45 de ani din Balți, a fost gasita fara suflare in curtea casei. Victima a fost injunghiata de concubinul sau care este originar din Federația Rusa. Tragedia a avut loc in seara zile de ieri, in jurul orei 18:30.

- Reprezentantii Politiei Iasi nu vor propune Parchetului arestarea preventiva a lui Petronel Corduneanu, unul dintre fratii din clanul cu acelasi nume care a fost retinut in noaptea de miercuri spre joi pentru santaj si camata.

- Reprezentanti ai Grupului Democratilor Liberi (FDG), Stingii Europene Unite (UEL) si Socialiștilor, Democraților și Verzilor (SOC) in Consiliul Europei au solicitat incetarea represiunilor politice in adresa primarului de Balti, Renato Usatii. „In calitate de deputati ai APCE ne exprimam ingrijorarea…

- Consilierii Municipali din Capitala de Nord au decis ca referendumul de revocare a primarului de Balți, Renato Usatîi, sa aiba loc pe data de 4 martie 2018 scrie DESCHIDE.MD. Amintim ca 27 de consilieri municipali de la Balți au votat unanim, pe 3 ianuarie 2018, pentru inițierea referendumului…

- Potrivit expertului Centrului de analiza politica "Meltanyossag", presedintele Janos Ader va stabili, probabil, ca alegerile parlamentare din primavara a acestui an sa fie organizate cel mai devreme posibil. Analistul Attila Tibor Nagy a declarat postului Inforadio ca in campania electorala din 2018…

- Viceprimarul din Balti Leonid Babii va exercita si atributiile edilului fugar pana in data de 12 ianuarie, cand expira concediul lui Renato Usatii.Decizia a fost luata, cu vot unanim, de consilierii municipali, dupa ce Igor Seremet si-a dat demisia din functia de primar interimar.

- Consiliul municipal Balți a decis miercuri, 3 ianuarie, într-o ședința extraordinara, inițierea unui referendum local de demitere a primarului Renato Usatîi, transmite IPN. Dispoziția privind convocarea ședinței extraordinare a fost semnata la 29 decembrie 2017, de catre primarul…

- Un tinar din raionul Rișcani a fost reținut de ofițerii CNA și procurorii anticorupție, fiind banuit de trafic de influența. Potrivit materialelor anchetei, tinarul ar fi pretins și primit de la o familie din Balți 650 de euro, sub pretextul ca poate influenta angajați din cadrul Consulatului Romaniei și…

- Renato Usatii a reacționat la anunțul de demisie a viceprimarului din Balți, Igor Șeremet. Potrivit primarului, Igor Șeremet nu are de gand, de fapt, sa iși dea demisia. Acesta ar fi spus ca inca se mai gandește și ar putea sa se intoarca. Mai mult, plecarea lui Igor Șeremet ar crea condiții pentru…

- Un tânar din raionul Râșcani a fost reținut de ofițerii CNA și procurorii anticorupție cu puțin timp în urma. Acesta este banuit de trafic de influența, exprimat prin extorcare de mijloace banești ce nu i se cuvin. Potrivit materialelor anchetei, tânarul ar fi…

- Igor Seremet si-a dat demisia din funcția de viceprimar al municipiul Balti. Anuntul a fost facut pe pagina sa de facebok. Acesta a mentionat ca motivul demisiei ar fi "dubiile primarului municipiului Balți privind capacitatea de administrare a orașului".

- Viceprimarul de Balți, Igor Șeremet, și-a dat demisia din cauza dubiilor pe care le are primarului mun. Balți, Renato Usatîii privind capacitatea sa de administrare a orașului. Asta a declarat Șeremet în mesajul de demisei plasat pe Facebook. …

- Serghei Pcela, seful Directiei Reparatie si Constructie Drumuri din Balti, și-a dat demisia. Decizia a fost luata dupa scandalul privind evacuarea deșeurilor din Balți. Acesta il acuza intr-o scrisoare pe Renato Usatii de faptul ca problema a aparut din cauza ”luptei politice” a primarului, care ”conduce”…

- Primaria municipiului Zalau a emis raportul privind modul de utilizare a sumelor acordate unitaților de cult din Zalau, precum și tipurile de lucrari finanțate in baza contractelor de finanțare incheiate in conformitate cu Regulamentul aprobat de consilierii locali in vederea acordarii acestui tip de…