Stiri pe aceeasi tema

- Uruguayanul Eugenio Figueredo, fost vicepresedinte al Federatiei internationale de fotbal, a fost suspendat pe viata pentru coruptie, la patru ani dupa ce a fost arestat la Zurich, in cadrul scandalului "FIFgate", informeaza agentia DPA.

- Eugenio Figueredo, fost presedinte al Federatiei Uruguayene de Fotbal, arestat la Zurich in 2015 in cadrul scandalului Fifagate, a fost suspendat pe viata de FIFA pentru coruptie, potrivit news.ro.Figueredo, care a fost vicepresedinte al Conmebol si membru al mai multor comisii FIFA, a primit…

- Eugenio Figueredo, fost presedinte al Federatiei Uruguayene de Fotbal, arestat la Zurich în 2015 în cadrul scandalului Fifagate, a fost suspendat pe viata de FIFA pentru coruptie, potrivit News.ro.Figueredo, care a fost vicepresedinte al Conmebol si membru al mai multor comisii FIFA,…

- Columbianul Enrique Sanz, fost secretar general al Confederatiei de fotbal din America de Nord, America Centrala si Caraibe (CONCACAF), implicat in scandalul de coruptie cunoscut sub numele de Fifagate, a fost suspendat pe viata din orice activitate legata de fotbal in plan intern si

- Columbianul Enrique Sanz, fost secretar general al Confederatiei de fotbal din America de Nord, America Centrala si Caraibe (CONCACAF), implicat in scandalul de coruptie cunoscut sub numele de Fifagate, a fost suspendat pe viata din orice activitate legata de fotbal in plan intern si international,…

- Cele doua Camere ale Parlamentului Elvetian l-au reales, miercuri, pe Michael Lauber in functia de procuror general federal, in ciuda gestionarii sale controversate a scandalurilor de coruptie din jurul Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA), scrie AFP.Lauber, 53 de ani, este la al treilea…

- Fostul selectioner al nationalei de fotbal a Nigeriei, Samson Siasia, a fost suspendat pe viata din orice activitate legata de fotbal dupa ce a fost gasit vinovat de fapte de coruptie, a anuntat FIFA, potrivit Reuters.

- Fostul vicepresedinte al Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA), Jack Warner, a fost obligat, joi, printr-o decizie din partea unui judecator federal american, sa achite 79 milioane dolari reprezentand despagubiri in cadrul unei proceduri civile, informeaza AFP.