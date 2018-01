Stiri pe aceeasi tema

- Un fost vicepreședinte al ANAF, Romeo Florin Nicolae, trimis in judecata de DNA in anul 2015 sub acuzația de trafic de influența a fost achitat, joi, magistrații Curții de Apel Ploiești pronunțand o decizie definitiva prin care inculpatul e declarat nevinovat. Aceeași solușie fusese pronunțata și de…

- Tribunalul Militar Iași a pronunțat astazi, 25 ianuarie, prima sentința in dosarul in care șeful suspendat al ISU Neamț, colonelul Ioan Nitica a fost judecat pentru omisiunea sesizarii: achitare. Dosarul penal, in care a fost cercetat și judecat colonelul Nițica a pornit de la o sesizare pe care cineva,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat, marti, pentru 8 februarie pronuntarea sentintei in dosarul in care Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, este acuzat de trafic de influenta si spalare de bani. Valcov a fost trimis in judecata de DNA…

- Probleme mari pentru Directia Nationala Anticoruptie (DNA). Un greu din politica va da in judecata statul dupa ce a fost achitat la tribunal. Jurnalista Sorina Matei anunta ca Dan Radu Rusanu cere daune de 1,4 milioane de euro dupa ce a fost achitat definitiv in Dosarul celor de la DNA 'Carpatica'.Citeste…

- Tribunalul Bacau a decis, vineri, plasarea sub control judiciar a fostul deputat PSD de Neamt Ionel Arsene, actual presedinte al Consiliului Judetean Neamt, prentru care DNA ceruse arestarea preventiva. Decizia nu este definitiva, informeaza...

- Ionel Arsene, actualul presedinte al Consiliului Judetean Neamt și fost deputat PSD de Neamt, a fost retinut joi de procurorii DNA pentru 24 de ore pentru trafic de influenta. “Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Bacau au dispus punerea in miscare a actiunii…

- Au incercat sa scape de proces, atacand rechizitoriul intocmit de procurorii DNA, dar tentativa a esuat. Nicolae Iotcu, fostul presedinte al Consiliului Judetean Arad, alaturi de oamenii de afaceri Ioan Teodor Faur si Adrian Marius Ionescu, vor raspunde in fata legii pentru infractiunile de care…

- Fiul procurorului Stefan Noaja de la Parchetul de pe langa Tribunalul Olt, Bogdan Noaja, condamnat pentru trafic de droguri, a fost prins la volan, in Slatina, existand suspiciuni ca se afla sub influenta drogurilor. In septembrie, el a fost implicat in doua accidente, fiind suspect ca s-a drogat.

- Un procuror de la DNA a cerut marti judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea lui Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, la o pedeapsa...

- Judecatorii Tribunalului Iasi au dispus prelungirea masurii arestului la domiciliu in cazul a doi tineri acuzati de trafic de influenta si complicitat la trafic de influenta. Mustafa Abdi si Vladimir Paun sunt judecati, alaturi de alte persoane, in dosarul privind presupusele mite acordate de studenti…

- Verdict favorabil obținut de fiul unui padurar din Urdari acuzat de procurori de comiterea infracțiunii de marturie mincinoasa. Daniel Radu Manolache a fost trimis in judecata in decembrie 2016 pe considerentul ca nu le-ar fi spus ancheta...

- Adelin George Vlai, avocatul trimis in judecata pentru trafic de influenta si uz de fals, va fi judecat intr-un nou dosar. De aceasta data, este vorba despre infractiuni la regimul circulatiei rutiere. Pe rolul Curtii de Apel Timisoara a fost inregistrat un dosar in care Adelin Vlai este acuzat de conducerea…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a lui Valeriu Zgonea, fost președinte al Camerei Deputaților. Acesta este acuzat de trafic de influența.

- Doi locuitori ai capitalei au fost retinuti de procurorii anticoruptie si ofiterii CNA într-un dosar de trafic de influenta, în care acestia sunt banuiti ca ar fi intermediat o afacere cu terenuri din oraselul Codru. Sub pretextul coruperii mai multor functionari, banuitii ar fi cerut…

- Ana Maria Patru a reacționat dur dupa ce a fost trimisa in judecata de DNA, sub control judiciar pentru savarsirea infractiunilor de trafic de influenta in forma continuata și spalare de bani.Procurorii anticorupție au decis sa finalizeze dosarul in care era cercetata fosta președinta a Autoritații…

- Primarul satului Drepcauti, raionul Briceni, este invinuit de trafic de influienta, dupa ce in 2015, activind in aceeasi functie, a pretins de la un om de afaceri ucrainean 50 la suta din capitalul statutar al firmei agricole pe care acesta o detinea, relateaza NOI.md. Si daca nu era de acord, putea…

- Mai mulți conducatori auto din județul Alba au fost depistați de catre polițiști, in trafic, sub influența bauturilor alcoolice. La data de 15 decembrie a.c., in jurul orei 19.30, politistii rutieri din Blaj l-au depistat pe un barbat de 42 de ani, din comuna Sona, in timp ce conducea un autoturism,…

- In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 1116/VIII/3 din 23 noiembrie 2017, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatului BUCATARU ȘTEFAN MADALIN, la data faptelor…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a coruptiei au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 22 noiembrie 2017, a inculpatului BUCATARU ȘTEFAN MADALIN, ofițer de poliție in cadrul I.G.P.R – Direcția…

- Adrian Vasile Bob, avocat in cadrul Baroului Satu Mare, a fost trimis in judecata de procurorii Serviciului Teritorial Oradea al DNA pentru trafic de influenta. Potrivit unui comunicat al DNA transmis, miercuri, Agerpres, avocatul a pretins de la un executor judecatoresc, martor in cauza, in perioada…

- Medicul Mohamad Yassin a fost achitat de Curtea de Apel Bucuresti pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta, in dosarul in care a fost acuzat de DNA ca i-a cerut 2 milioane de euro lui Omar Hayssam pentru a-l ajuta pe sirian sa scape de inchisoare.

- Un fost lucrator vamal in Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret a fost achitat in dosarul de coruptie in care a fost judecat. Dumitru Nicolaica a fost trimis in judecata pentru luare de mita, dar dupa ce a analizat probele din dosar magistratul de la Tribunalul Suceava a decis sa-l achite. ...

- Un fost senator de Arad a fost condamnat definitiv la doi ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta in cazul intermedierii mitei catre fost presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara si presedinte al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor Daniel Tudor, informeaza...

- Judecatorii au motivat decizia din dosarul RCS & RDS - Antena Group. Dan Voiculescu a fost achitat pe motiv ca „nu exista probe ca o persoana a savarsit infractiunea”, in timp ce pentru fiica sa, Camelia, instanta a retinut ca participarea la intractiunea de santaj a fost „accidentala“.

- Radu Pricop, ginerele fostului președinte Traian Basescu, a fost achitat in dosarul in care a fost judecat pentru complicitate la santaj si instigare la fals in declaratii. Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu apel. Sursa: http://evz.ro/ginerele-lui-traian-basescu-a-fost-achitat-in-dosarul-de-santaj.html

- Fostul lider liberal Vasile Blaga a fost achitat, luni, de Tribunalul Bucuresti, in dosarul finantarii ilegale a PDL in perioada 2011-2012, in care era acuzat de trafic de influenta si ca ar fi primit mita 700.000 de euro. Instanta a mai dispus ridicarea sechestrului pus in timpul urmaririi penale…

