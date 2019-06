Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Democrat reitereaza invitația la dialog, adresata partidelor parlamentare, pentru depașirea crizei politice din țara. Declarația a fost facuta de catre vicepreședintele PDM, Vlad Cebotari, care conduce grupul de negociatori desemnat de democrați. Acesta a spus ca nu a…

- Gigi Becali a vorbit, la Antena 3, ca susține Partidul Național Liberal, in frunte cu Rareș Bogdan pe care l-a sfatuit sa preia fraiele partidului, dandu-l la o parte pe Ludovic Orban.Din acest proces, a adaugat Becali, „Rareș Bogdan va aduce oamenii de valoare printre liberali”. „Eu…

- Curtea Constituționala a Republicii Moldova a emis duminica o hotarare pentru dizolvarea Parlamentului, in urma unei sesizari depuse de Pavel Filip, care a preluat funcția de președinte interimar dupa suspendarea lui Igor Dodon, conform unui comunicat emis de CCM.”La 9 iunie 2019, Curtea Constitutionala…

- Mai multe persoane, majoritatea fiind membri sau simpatizanți ai Partidului Democrat, au innoptat in Chișinau in fața Ministerului de Interne, Procuraturii, Ministerului Finanțelor, Guvernului, Parlamentului și Curții Constituționale, potrivit presei din Republica Moldova. Aceștia și-au instalat corturi,…

- Dupa ce președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a desemnat-o prin decret pe Maia Sandu la funcția de premier, aceasta s-a prezentat in fața noii majoritați parlamentare din Parlament, prezentand de la tribuna centrala programul și componența executivului.

- Moscova nu se va implica in formarea unei coalitii de guvernare in republica Moldova. Declaratia a fost facuta de vicepremierul rus Dmitri Kozak, in cadrul unui briefing, dupa intrevederea cu presedintele Igor Dodon.

- Blocul politic pro-european ACUM, condus de Maia Sandu și Andrei Nastase, au invitat la negocieri pe socialiștii președintelui Igor Dodon pentru a discuta despre masuri de ”dezoligarhizare” a Republicii Moldova, scrie presa de peste Prut. Discuțiile, venite în contextul blocajului…

- CHIȘINAU, 22 mart – Sputnik. În aceasta seara, la Chișinau, va avea loc meciul dintre selecționatele Republicii Moldova și Franței din cadrul Preliminariilor Campionatului European 2020. Meciul va avea loc pe Stadionul ”Zimbru”, începând cu ora 21:45. Președintele…