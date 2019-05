Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 90 de persoane, printre care 65 de copii, se crede ca au fost infestați cu virusul HIV de catre un medic, care a folosit o seringa contaminata. S-a intamplat in Pakistan, iar informația a fost conf...

- Razvan Ciobanu se afla la mare pentru a petrece vacanța de Paște, existand martori care au declarat ca acesta a fost vazut la un festival de muzica electronica. Așa s-a lansat ipoteza ca ca ar fi plecat de la distracție direct pe drumul morții. Cancan are insa filmul evenimentelor. Astfel,…

- Sorin Oprea, un prieten al Razvan Ciobanu și prieten al acestuia, a stat de vorba cu celebru designer, cu puțin timp inainte de accidentul auto care i-a curmat viața. Acesta a povesit, pentru RomaniaTV.net ce s-a intimplat inainet de fatidicul accident Razvan Ciobanu, ultimele detalii din ancheta.…

- Apar primele ipoteze in cazul morții creatorului de moda Razvan Ciobanu. Acesta s-a stins din viața in aceasta dimineața... The post Ipoteza socanta a anchetatorilor, in cazul morții lui Razvan Ciobanu. La fața locului nu au fost gasite urme de franare appeared first on Renasterea banateana .

- Ilie Nastase se va casatori cu Ioana Simion in vara acestui an. "Sentimentele mele pentru ea imi spuneau sa nu raman singur si eventual sa avem si un copil, imi place mult familia, este a cincea oara, dar sunt multi inaintea mea, Tariceanu imi facea 6 si eu ii aratam 4! Daca esti fericit si…

- Secarea lacului Colibița arata cum proprietarii de cabane și pensiuni din zona deverseaza dejecțiile direct in lac. Autoritațile nu au facut, pana acum, nimic, in acest sens. Reporterii PRO TV au filmat țevile care ajungeau direct in lac și care se vad acum, odata cu golirea acestuia. Proprietarii cabanelor…

- Pe Liviu Varciu il stie toata lumea, insa, a reusit sa tina anumite aspecte ale vietii departe de micul ecran. Se pare ca, in trecut, actorul a fost batut. A povestit totul in cadrul unui interviu pentru emisiunea „CulTOUR” iar in aceasta seara, imaginile au fost difuzate si la "Xtra Night Show". Totul a…

- Numele Laurei Codruța Kovesi apare intr-un raport redactat de foști ofițeri ai MI6, celebrul serviciu secret britanic. Aceștia fac o ancheta paralela pentru judecatorii din Marea Britanie in cazul lui Alexander Adamescu, fiul milionarului roman Dan Adamescu.