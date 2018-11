Stiri pe aceeasi tema

- Casa care a ars din temelii se afla in satul Tariceni, informeaza Romania TV. Cei șapte copii ai familiei ramase sub cerul liber au fost luați in grija de vecini. "Am ramas fara nimic. Eram in curte cand a luat foc. Eram cu copiii. Bianca, Andreea, Tanțica, Denisa, Andrei. Giulia...Nicu era…

- Lavinia Parva (33 de ani) și Ștefan Banica Jr. (50 de ani) sunt impreuna de șapte ani și s-au casatorit in secret anul trecut, in Bulgaria. Soția artistului viseaza sa devina mama, iar asta spune multe, mai ales ca recent a fost surprinsa la o clinica de fertilizare. Cu toate acestea, ea susține ca…

- CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, dezvaluia, la finalul anului trecut, ca Anda Adam ii va boteza baiețelul lui Cristinel Goman, membru important al clanului Fluture. (Super oferta de angajare) Doar ca evenimentul s-a tot amanat, din cauza problemelor cu justiția pe care ”finul” le-a avut. Acum, scapat…

- In varsta de 38 de ani, Natasha Shishmanian a nascut! Soția lui Chris Evans a adus pe lume gemeni, iar starul a surprins pe toata lumea cand a anunțat numele pe care l-a ales pentru bebeluși. Vedeta fusese dusa la un spital din Anglia ieri, 19 septembrie, titreaza Daily Mail. Chris Evans a devenit tatic…

- Povestea Andreei, o tanara de 25 de ani care a murit saptamana trecuta in județul Vrancea intr-un accident rutier, a emoționat o țara intreaga. Prietenii tinerei au facut un apel pe Facebook, dupa ce cațelușa pe care o iubea nespus de mult a disparut dupa moartea acesteia. Dupa accidentul in care Andreea…

- Copiii de la o clasa I a unei școli din orașul Galați au stat, luni, pe hol, in prima zi a anului școlar, deoarece clasa lor este in curațenie. Purtatorul de cuvant al ISJ Galați, Oana Enache, spune ca banii pentru igienizari au venit tarziu. Pentru prima zi de școala, conducerea Liceului cu Program…

- Cristi Mitrea pare ca vrea sa iși rascumpere greșelile din trecut, așa ca a inceput sa petreaca din ce in ce mai mult timp cu fiul sau, David. Deși lucrurile intre el și Andreea Mantea nu au funcționat, cei doi au impreuna un baiețel, iar luptatorul de MMA pare sa fi ințeles ca un copil […] The post…

- Dupa acuzațiile facute de Brigitte, Ilie Nastase și-a recunoscut fapta. Fostul mare tenismen a marturisit ca el a fost cel care a intrat in casa brunetei pentru a-i lua lucrurile pe care i le-a cumparat. (Reduceri mari la jocuri PC) Brigitte Nastase l-a acuzat pe fostul mare tenismen ca i-ar fi intrat…