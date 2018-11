Fostul strateg politic al presedintelui american Donald Trump, Steve Bannon, intentioneaza sa colaboreze cu premierul ungar Viktor Orban in perioada de pana la alegerile europene de anul viitor, a declarat el pentru canalul privat RTL intr-un interviu, relateaza sambata Reuters.



Bannon, fost presedinte al site-ului de dreapta Breitbart.com si un arhitect al castigarii alegerilor de catre Donald Trump in 2016, a infiintat o miscare care sustine alegerea unor politicieni de dreapta nationalisti si populisti in Parlamentul European in urma scrutinului comunitar din mai 2019.



