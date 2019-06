Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii au inceput, marti, votul la motiunea de cenzura "Guvernul Dancila trebuie demis! Fara OUG-uri, fara parole de acces si fara cozi la vot".Votul este secret cu bile. Citește și: Alianța USR-PLUS, transformata in afacere de familie! Liderul care și-a inclus matușa in schemaPentru…

- Asociația Pro Consumatori, organizatie de utilitate publica, membra a Organizatiei Europene a Consumatorilor, lanseaza Campania Naționala de Informare și Educare „Stop 5G”, informeaza un comunicat primit pe adresa redacției, potrivit brasovstiri.ro.Scopul acestei campanii este atragerea atenției…

- Krzysztof Piatek, 23 de ani, golgeterul polonez al lui AC Milan, s-a casatorit in secret cu iubita sa Paulina Procyk. Nunta a avut loc la castelul Joannitow din satul Lagow, in vestul Poloniei. Fanii atacantului au aflat vestea cand au vazut pozele postate pe Instagram. ...

- Problemele de piele pot distruge increderea in sine a unei persoane, așa cum o dovedește o tanara de 19 ani, din Glasgow. Acneea, cu care se lupta de ani de zile, i-a distrus și viața romantica.

- Maria Magdalena pictata in locul Apostolului Ioan, absenta halourilor deasupra personajelor, profetii despre sfarsitul lumii si existenta The post A transmis Leonardo da Vinci un mesaj secret in pictura „Cina cea de taina”? appeared first on Renasterea banateana .

- Specialistii in securitate informatica de la Bitdefender au descoperit o amenintare informatica agresiva, care se ascunde pe dispozitivul infectat si are acces la toate datele personale ale victimei. Denumita Scranos, amenintarea se raspandeste rapid la nivel global, cu activitate extrem de intensa…

- * Ludmila Guzun, viceprimara, și acum așteapta sa fie contactata de ungheneni * Despre primarul de Ungheni - doar numele, prenumele și studiile. Ce a urmat dupa absolvirea facultații, ramane un mister * Despre viceprimarul Cristofor Codreanu - doar in engleza! * Cine e viceprimara Lilia Bernic, alesa…