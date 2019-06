Fostul social-democrat Alexandru Andrei trece la PNL „Din respect fața de giurgiuveni vreau sa anunț public ca incepand de astazi (n.r. luni), 3 iunie, voi activa ca deputat al grupului parlamentar al Partidului Național Liberal. Nu am facut aceasta mișcare politica in urma unor calcule politicianiste, nu sunt un oportunist. Sunt un politician vertical, mi-am dat demisia din PSD de acum cateva luni pentru ca mi-am dat seama de atunci ca linia masurilor adoptate de partid nu mai coincide cu mandatul care mi-a fost incredințat de giurgiuveni, prin votul lor, din 2016", a scris Alexandru Andrei pe Facebook. „Și rezultatul alegerilor din data… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

