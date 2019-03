Stiri pe aceeasi tema

- Olosz Gergely, fost presedinte al ANRE și fost parlamentar, condamnat la 3 ani de inchisoare in Romania, a fost prins in Ungaria, in trafic, in seara zilei de 13 martie, potrivit politistilor. In acest moment, acesta este in arest in Ungaria, autoritatile din Romania fiind informate.Depistarea…

- Fostul senator UDMR, Olosz Gergely, condamnat la 3 ani de inchisoare pentru trafic de influența, a fost dat in urmarire internaționala de polițiștii din Covasna. Surse locale declara ca fostul senator ar fi fugit in Ungaria, transmite MEDIAFAX.Purtatorul de cuvant al IPJ Covasna, Nicoleta…

- Olosz Gergely, fost senator UDMR și fost președinte al Autoritații naționale de reglementare in domeniul energiei, a fost joi condamnat definitiv la 3 ani de inchisoare cu executare de Inalta Curte de Casație și Justiție pentru corupție. Decizia a fost luata de un complet de 3 judecatori format din…

