Stiri pe aceeasi tema

- Olosz Gergely, fost presedinte al ANRE si fost senator UDMR, a fost condamnat definitiv de Inalta Curte de Casatie si Justitie la trei ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta in forma continuata. In acelasi dosar au mai fost condamnati Ion Bircina - un an si patru luni…

- Olosz Gergely, fost senator UDMR și fost președinte al Autoritații naționale de reglementare in domeniul energiei, a fost joi condamnat definitiv la 3 ani de inchisoare cu executare de Inalta Curte de Casație și Justiție pentru corupție. Decizia a fost luata de un complet de 3 judecatori format din…

- In cursul serii de 16 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Pucioasa au fost sesizați prin plangere de catre Post-ul PUCIOASA: Minor rapit de tata, dat in urmarire naționala și consemn la frontiera. Poliția il cauta de doua zile apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Copilul a fost dat in urmarire naționala dupa ce mama lui a anunțat poliția, precizand ca baiatul a fost luat de tata, insa barbatul nu l-a mai adus acasa. „In cursul serii de 16 noiembrie a.c., politistii din cadrul Politiei orasului Pucioasa au fost sesizati prin plangere de catre o femeie cu privire…

- Un minor in varsta de 3 ani, din Pucioasa, a fost dat in urmarire nationala, dupa ce tatal sau a fugit cu el, fara sa in inapoieze fostei sotii, conform programului de vizita stabilit de Tribunalul Dambovita.

- Un tanar din comuna Metes, in varsta de 28 de ani a ajuns dupa gratii, fiind condamnat la un an si trei luni de inchisoare pentru furt si conducere fara permis. Potrivit Politiei, acesta era dat in urmarire nationala. Potrivit IPJ Alba, politistii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos l-au identificat…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Olt a dat publicitatii identitatea barbatului care in noaptea de vineri spre sambata, 12/13 octombrie 2018, a ucis un barbat de 44 ani cu mai multe lovituri de cutit.

- In data de 13.10.2018 procurori ai sectiei de urmarire penala din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Olt, desemnati sa instrumenteze cauze avand ca obiect infractiuni de violenta, au dispus darea in urmarire si in consemn la frontiera, in vederea retinerii, fata de suspectul Serban Ion, ca urmare…