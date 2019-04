Stiri pe aceeasi tema

- Fostul vicepresedinte american Joe Biden, care domina in sondaje in tabara democrata in pofida gesturilor sale de afectiune considerate uneori cam exagerate, se va lansa in cele din urma in cursa pentru Casa Alba saptamana viitoare, potrivit mai multor media, relateaza vineri AFP. Mai degraba centrist…

- Fostul premier Adrian Nastase puncteaza in scandalul din ultimele zile, cand in spațiul public au aparut informații conform carora procurorul general Augustin Lazar ar fi fost in comisia de eliberare care a refuzat sa il elibereze pe deținutul politic Iulius Filip din Penitenciarul Aiud."Vicepresedintele…

- Biden, pentru a dovedi cat de dur este el impotriva corupției, povestește cum l-a șantajat la propriu pe președintele Ucrainei, Poroshenko, pentru a obține concedierea procurorului general ucrainean din acea perioada, Viktor Shokin. "I-am spus: "Nu obțineți miliardul"... M-am uitat la ei și…

- Premierul Viorica Dancila s-a intalnit luni cu vice-președintele SUA, Mike Pence, in marja reuniunii AIPAC ce are loc la Washington. "Vicepreședintele SUA a mulțumit premierului Viorica Dancila pentru poziția exprimata in legatura cu intenția de mutare a ambasadei Romaniei la Ierusalim și…

- Prim ministrul Romaniei Viorica Dancila a avut astazi, 28 februarie 2019, o convorbire telefonica cu vicepresedintele Statelor Unite ale Americii, Mike Pence. Cu acest prilej, cei doi oficiali au exprimat satisfactia pentru relatia bilaterala excelenta si pentru evolutiile pozitive inregistrate in cadrul…

- Vicepresedintele american Mike Pence a vizitat vineri, impreuna cu presedintele polonez Andrzej Duda si ginerele si consilierul presedintelui Donald Trump Jared Kushner, fostul lagar nazist de exterminare Auschwitz, transformat in memorial, unde a vazut un vagon de tren, crematorii si parul unor…

- Eurodeputatul PSD Andi Cristea, vicepreședinte al Comisiei pentru Afaceri Externe din cadrul Parlamentului European, a participat miercuri, 30 ianuarie, la evenimentul dedicat Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, desfașurat la Bruxelles.Citește și: Deputatul PMP Marius…