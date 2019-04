Fostul sef Renault, spaga in Oman Plati suspecte catre un partener comercial al Renault-Nissan din Oman au facute in perioada in care postul de presedinte era detinut de Carlos Ghosn – informatii care au fost puse la dispozitia justitiei franceze chiar de catre constructorul auto. Concret, “multe milioane de euro” au fost platite sub forma de prime de performanta catre dealer-ul […] Fostul sef Renault, spaga in Oman is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Constructorul auto francez Renault a sesizat justitia franceza dupa ce a descoperit existenta unor plati suspecte catre un partener comercial al Renault-Nissan din Oman, facute in perioada in care postul de presedinte era detinut de Carlos Ghosn, au declarat luni pentru Reuters si AFP mai multe surse…

