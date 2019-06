Stiri pe aceeasi tema

- Presa de stat chineza, citata de Reuters, informeaza ca Meng Hongwei, fostul sef al Interpol, si-a recunoscut vinovatia, joi, in cadrul unei audieri in fata instantei, dupa ce procurorii l-au acuzat ca a primit mita in valoare de 14,5 milioane yuani

- Presa de stat chineza spune ca fostul șef al Interpol, Meng Hongwei, și-a recunoscut vina in timpul unei audieri judecatorești de joi, el fiind acuzat de procurori ca a luat mite in valoare totala de 14,5 milioane de yuani (2,11 milioane de dolari), transmite Reuters.

- China ar fi inchis milioane de musulmani in lagare de concentrare, acuza Departamentul de Aparare al Statelor Unite ale Americii, prin vocea secretarului adjunct responsabil cu regiunea Asia-Pacific, Randall Schriver. Acuzațiile sale risca sa sporeasca tensiunea din relația bilaterala americano-chineza,…

- Tribunalul din Tokyo a respins apelul procurorilor impotriva deciziei de eliberare a lui Ghosn. A fost a doua perioada de detentie a lui Ghosn in centrul de detentie din Tokyo. El a fost arestat in noiembrie si a stat in inchisoare 108 zile, inainte de a fi eliberat in martie. A fost arestat…

- Societatea mixta formata din Volkswagen AG si producatorul auto chinez Anhui Jianghuai Automobile Co (JAC) intentioneaza sa investeasca 5,06 miliarde de yuani (750,83 milioane de dolari) intr-o fabrica din orasul Hefei din estul Chinei, unde vor fi produse anual 100.000 vehicule exclusiv electrice,…

- Grupul sud-coreean SK Hynix intentioneaza sa cumpere o parte din MagnaChip Semiconductor, lider mondial in proiectarea si productia de semiconductori analogici si semiconductori pentru aplicatii de mare volum, informeaza Reuters, citand surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, potrivit agerpres.ro.Presa…

- Procurorii japonezi l-au inculpat luni pe fostul presedinte al aliantei Renault-Nissan pentru o a patra fapta, de abuz de incredere in forma agravanta, ceea ce permite prelungirea perioadei sale de detentie care expira astazi, transmite Reuters, relateaza News.ro.Citește și: Eurostat: o treime…

- Procurorii japonezi l-au inculpat pe fostul director al Nissan Motor Co, Carlos Ghosn, pentru abuz de încredere, în ziua în care arestul sau se încheia, scrie Reuters. Acuzația privind încalcarea încrederii vine în urma celui de-al patrulea arest al…