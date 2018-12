Stiri pe aceeasi tema

- Noi martori au fost audiați de instanța, in dosarul Linei Monica Craciun, femeia din Bistrița Birgaului acuzata de procurori ca și-ar fi ucis trei copii imediat dupa ce i-a nascut. Printre persoanele audiate se numara și una din cele trei femei care au descoperit doua din cele trei cadavre ale copiilor…

- Fostul agent BGS, Florin Peter, acuzat ca i-a provocat moartea lui Gheorghe Bologh dupa ce i-a aplicat cateva lovituri in abdomen cauzandu-i o hemoragie interna ce i-a fost fatala, a fost condamnat la finele saptamanii trecute la 4 ani și 6 luni de pușcarie. Asta dupa ce judecatoarea Adina Gaurean…

- Vasile Androne, un cetațean din Tarpiu care are teren in imediata apropiere a depozitului ecologic, a caștigat procesul fond cu Consiliul Județean Bistrița-Nasaud, care a construit obiectivul pe o porțiune din terenul lui. Practic, omul s-a trezit peste noapte ca administrația județeana i-a luat circa…

- Așa cum aratam intr-un articol publicat de Gazeta de Bistrița in luna ianuarie a acestui an, Grigore Avram, fost șef al ITRSV a fost trimis pentru a doua oara in judecata, dupa ce DNA l-a acuzat de comiterea infractiunilor de fals intelectual si fals in inscrisuri sub semnatura privata. La prima trimitere…

- In ediția de saptamana trecuta a Gazetei de Bistrița am aratat ce a cuprins plangerea depusa de avocatul Iulia Molnar impotriva fostului soț, avocatul Dan Molnar, pe care il acuza de fals privind identitatea, fals in declarații, instigare la fals privind identitatea și fals in declarații. Asta dupa…

- Intr-un articol publicat anterior, anunțam faptul ca in dosarul polițiștilor ”șpagari” de la Rutiera bistrițeana a avut loc o adevarata lovitura de teatru, unul din polițiștii anchetați, a incheiat un acord de recunoaștere a vinovației cu procurorul de caz, o batalie de etapa caștigata de anchetatori,…

- Iulia Molnar, avocat de meserie, a depus, anul trecut, o plangere la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Cluj impotriva fostului ei soț, avocatul Danuț Molnar, pe care il acuza de fals privind identitatea, fals in declarații, instigare la fals privind identitatea și fals in declarații. Aceleași acuzații…

- Dupa aproape un an de la pronuntarea sentintei definitive de condamnare a lui Simion Zegrean la ani grei de puscarie, cel care in 2004 l-a ucis in Spania cu sange rece pe Nicolae Leonte, Curtea de Apel Cluj a reusit sa redacteze si motivarea acesteia. Din continutul documentului reies date clare cu…