Stiri pe aceeasi tema

- Fostul director de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, a fost condamnat joi la trei ani si 11 luni de inchisoare pentru frauda in primul proces desprins din complexa ancheta rusa, relateaza AFP.

- Paul Manafort, fostul sef de campanie al președintelui american Donald Trump, a fost condamnat joi la 47 de luni de inchisoare de un judecator american pentru frauda bancara și fiscala descoperita in timpul anchetei lui Robert Mueller privind rolul Rusiei in alegerile din 2016, transmite CNN, conform…

- Fostul directorul de campanie al presedintelui american Donald Trump, Paul Manafort, gasit vinovat de multiple fraude in august anul trecut, in cadrul primului proces lansat in marja anchetei privind ingerinta rusa in alegerile din SUA din 2016, ar putea fi condamnat joi la pana la 24 ani de inchisoare,…

- Avocatii fostului director de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, au cerut vineri judecatorului desemnat cu stabilirea pedepsei clientului lor sa îl condamne "la mult mai putin" decât maximul de 24 de ani de închisoare pe care îi risca, relateaza AFP citat…

- Audierea in vederea condamnarii a fost stabilita la 8 martie, se arata intr-un document judiciar datat la 19 februarie si publicat joi. Serviciile procurorului special Robert Mueller au cerut, vinerea trecuta, ca Paul Manafort sa fie condamnat la inchisoare intre 19 si 24 de ani si sa fie…

- Procurorul special insarcinat cu ancheta vizand campania electorala a presedintelui Donald Trump a cerut vineri pana la 24 de ani de inchisoare pentru fostul sef de campanie Paul Manafort pentru ca acesta i-a mintit pe anchetatori, relateaza AFP. Intr-un document trimis instantei competente,…

- Fostul sef de campanie al presedintelui american Donald Trump, Paul Manafort, isi va afla sentinta pe 13 martie pentru tentativa de manipulare a martorilor și de conspirație impotriva Statelor Unite, potrivit unui document depus luni in instanta, relateaza Reuters preluata de mediafax. Amy…

- Fostul sef de campanie al presedintelui american Donald Trump, Paul Manafort, îsi va afla sentinta pe 13 martie pentru tentativa de manipulare a martorilor și de conspirație împotriva Statelor Unite, potrivit unui document depus luni în instanta, relateaza Reuters, citat de Mediafax.…