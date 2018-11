Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Sorin Rosca Stanescu A existat sau nu a existat o rezoluție de clasare in ceea ce-l privește pe domnul Klaus Iohannis? A existat una sau au existat noua asemenea rezoluții, toate in cauze penale? A existat un asemenea document sau nu a existat in dosarul care a ajuns a Cotroceni cu propunerea…

- Senatorul PMP Traian Basescu a afirmat ca presedintele Klaus Iohannis este singurul care poate "desemna mincinosul" dintre Tudorel Toader si Augustin Lazar, precizand ca daca procurorul general a pus la dosar o rezolutie de clasare pe numele lui Iohannis, atunci seful statului are o mare problema.

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, publica pe Facebook extrase dintr-o decizie CCR pronunțata in mai 2018, care stabilește ca ”instanta de contencios administrativ nu poate cerceta raportul de drept constitutional dintre ministrul justitiei si Presedintele Romaniei din moment ce, intre cele doua autoritati,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca este si el "ingrijorat" de declansarea procedurii de revocare a procurorului general, mai ales dupa ce a vazut motivele invocate de ministrul Justitiei, adaugand ca unul dintre acestea este faptul ca in dosarul de candidat la sefia Parchetului General…

- Augustin Lazar va merge în fața procurorilor din Consiliul Magistraturii, care vor da un aviz consultativ. Mai apoi, cererea de revocare va ajunge la președintele Klaus Iohannis. Avizul CSM este consultativ, iar cerearea de revocare nu poate fi atacata la CCR.

- Ministrul Tudorel Toader a declarat miercuri, in declarația legata de evaluarea procurorului general Augustin Lazar, ca acesta a fost numit de președinte fara evaluare, la propunerea ministrului Raluca Pruna, dosarul de candidatura conținand insa o rezoluție de clasare a unui dosar penal care il…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a subliniat la Romania TV ca va trimite la Palatul Cotroceni, presedintelui Klaus Iohannis, propunerea de a o numi pe Florea la sefia DNA si fara avizul CSM, care e consultativ, in cazul in care magistratii vor dori inca o amanare.CSM urmeaza sa o audieze, pe 8 octombrie,…

- Magistrații erau delegați, adica transferați temporar de la alte parchete, dar nu mai indeplineau noile condiții de vechime introduse prin noua lege a organizarii judiciare, intrata in vigoare luna trecuta, dupa ce modificarile adoptate de Parlament au fost promulgate de președintele Klaus Iohannis.…