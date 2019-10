Fostul şef al Thomas Cook îşi apără bonusul de 949.950 dolari Operatorul britanic Thomas Cook a anuntat intrarea in faliment in data de 23 septembrie, dupa ce nu a putut strange fondurile necesare pentru supravietuire, in conditiile in care datoriile depaseau 1,7 miliarde de lire sterline, citeaza Agerpres. Aparand in fata unui comitet al Parlamentului britanic, Peter Fankhauser si-a cerut din nou scuze clientilor, angajatilor si furnizorilor pentru colapsul firmei, dar nu a precizat daca va returna banii. Intrebat de salariul sau, Fankhauser a subliniat ca nu el a stabilit nivelul remuneratiei si nu a decis in legatura cu bonusul sau. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Filiala britanica a Facebook a platit taxe de 28,5 milioane lire sterline in 2018, in condițiile in care veniturile au atins un record de 1,65 miliarde de lire sterline pe fondul creșterii puternice a publicitații, transmite BBC, potrivit Mediafax.Ultimele declaratii financiare ale firmei…

- Operatorul britanic Thomas Cook a anuntat intrarea in faliment in data de 23 septembrie, dupa ce nu a putut strange fondurile necesare pentru supravietuire, in conditiile in care datoriile depaseau 1,7 miliarde de lire sterline. "Oferta a fost plasata pentru toate operatiunile din Europa de…

- Autoritatea aeronautica civila din Marea Britanie (CAA) a informat intr-un comunicat ca aceasta operatiune, botezata 'Matterhorn', cea mai importanta operatiune de repatriere de dupa cel de al doilea razboi mondial, se va incheia in scurt timp odata cu aterizarea pe aeroportul din Manchester (nord)…

- Pana in prezent, 115.000 de turisti dintr-un total de peste 150.000 in cadrul asa-numitei 'operatiuni Matterhorn', cea mai ampla operatiune de repatriere pe timp de pace, au fost repatriati. Operatiunea a fost lansata pe 23 septembrie. In urma cu o saptamana, premierul britanic Boris Johnson a promis…

- Aproximativ 2.000 de turisti romani au fost afectati de falimentul agentiei Thomas Cook, insa nimeni nu a intampinat dificultati, astfel incat sa fie necesara interventia statului pentru repatriere, a declarat, miercuri, ministrul Turismului, Bogdan Trif, intr-o conferinta de presa. "Acestia…

- Sfarșitul trecut de saptamana toți cei interesați de afaceri am stat cu un ochi catre canalele de știri pentru a vedea ce se intampla cu cea mai veche agenție de turism din lume, britanicii de la Thomas Cook. Pentru cei care nu știu cine este Thomas Cook, compania a fost inființata acum 178 de ani de…

- 'In pofida eforturilor considerabile, discutiile dintre diferitele parti participante la grup si noile surse de finantare posibile nu au dus la niciun acord. Consiliul de Administratie a ajuns prin urmare la concluzia ca nu are alta optiune decat sa ia masurile pentru a intra in lichidare judiciara…

- Intr-un comunicat, Comisia pentru acordarea de compensatii a Natiunilor Unite, creata in 1991, a declarat ca a platit deja 48,7 miliarde de dolari (43,6 miliarde de euro) pentru aproximativ 1,5 milioane de persoane private, societati, organizatii guvernamentale si alte organizatii care au suferit pierderi…