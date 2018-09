Stiri pe aceeasi tema

- Fostul șef al SPP, Dumitru Iliescu, intervine in scandalul din PSD și susține ca, de fapt, la mijloc ar fi mana SRI, care ar vrea ca Liviu Dragnea sa fie indepartat de la șefia PSD. "DULAII SRI IN OGRADA PSD!!!???Nu spun ca domnul Dragnea nu a facut greseli, ca in anumite momente…

- Fostul Premier Victor Ponta susține ca Viorica Dancila și miniștrii cabinetului acesteia nu beneficiaza de serviciile Serviciului de Protecție și Paza (SPP) pentru ca Liviu Dragnea le-a cerut acest lucru. Vestea nu este una noua, dar acum Victor Ponta ofera și o explicație pentru aceasta cerința a lui…

- Victor Ponta sustine ca premierul si ministrii cabinetului Dancila nu beneficiaza de paza Serviciului de Protectie si Paza (SPP) pentru ca Liviu Dragnea le-a cerut sa renunte serviciile serviciului dupa ce SPP ar fi refuzat sa-i comunice liderului PSD unde se afla premierul Sorin Grindeanu in noaptea…

- Victor Ponta a lamurit de unde a pornit conflictul dintre Liviu Dragnea și directorul Serviciului de Protecție și Paza, Lucian Pahonțu. Totul s-a intamplat la sfarșitul lunii ianuarie 2017, cand premier era Sorin Grindeanu.Conform lui Ponta, inainte ca guvernul sa adopte celebra OUG 13, Dragnea…

- Curtea Constituționala a decis, marți, admiterea sesizarii de neconstituționalitate formulata de PNL cu privire la inființarea Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea posibilei implicari a Serviciului de Paza și Protecție (SPP) in activitatea unor partide politice, informeaza Mediafax.Pe…

- Directorul SRI, Eduard Hellvig, si ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, sunt criticati extrem de dur de fostul director al Serviciului de Protectie si Paza (SPP) Dumitru Iliescu. Generalul Iliescu, fostul sef SPP, denunta o asa-zisa strategie de manipulare a SRI, dupa aparitia unui articol in…

- Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului a decis constituirea Comisiei parlamentare de ancheta a Camerei Deputatilor si Senatului pentru verificarea posibilei implicari a Serviciului de Protectie si Paza in activitatea unor partide politice si in activitatea unor lideri ai acestor partide.…

- Proiectul a fost adoptat cu 234 de voturi pentru, 9 impotriva și 3 abțineri. Potrivit hotararii, comisia se infiinteaza cu aplicarea deciziei Curtii Constitutionale nr. 206/2018, "avand in vedere declaratiile viceprim-ministrului Paul Stanescu, potrivit carora un emisar din partea directorului…