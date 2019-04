Fostul sef al serviciului german de informatii interne, Hans-Georg Maassen, a criticat puternic, intr-un interviu pentru televiziunea publica ungara M1, politica in materie de migratie dusa de cancelarul Angela Merkel, transmite joi dpa.



Maassen, care a condus pana in noiembrie Oficiul Federal pentru Protectia Constitutiei (BfV), a declarat ca Angela Merkel nu a reusit sa reduca in mod corespunzator numarul de solicitanti de azil si de imigranti ilegali care vin in Germania.



Desi numarul migrantilor a scazut din 2015, 'barierele sunt inca deschise, chiar daca vin mai…