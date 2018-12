Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, ca ministerul Justitiei nu a primit nicio solicitare de informatii din partea Sectiei de ancheta a magistratilor referitor la extradarea lui Nicolae Popa din Indonezia in 2011, precizand ca daca nu a primit nici nu a raspuns.

- Actiunea penala se pune in miscare si se exercita cand exista probe din care rezulta ca o persoana a savarsit o infractiune si nu exista cazuri care impiedica punerea in miscare sau exercitarea acesteia, conform noului text. In forma contestata la CCR, textul prevede ca actiunea penala se…

- Comisia juridica din Senat urmeaza sa dea un vot, marti, cu privire la cererea de incepere a urmarii penale a DNA formulata in cazul presedintelui Camerei superioare a Parlamentului, Calin Popescu Tariceanu, raportul urmand a fi depus la Biroul permanent imediat dupa dezbatere.Eu argumentele pe care…

- Medicul care l-a operat pe Florin Busuioc, Paul Trașca, a declarat ca actorul a ajuns in stare foarte grava la spital, unde a mai suferit inca 3 stopuri cardiace. Acesta a confirmat ca șeful secției avea telefonul inchis, deși spune ca nu avea neaparat nevoie de acord.(CITEȘTE ȘI: EL E ȘMECHERAȘUL…

- „Sa o clarifice. Cine a facut-o, sa o descurce. Au lansat-o, cine a lansat-o sa o descurce. Am vazut ca de fapt nu ar fi ala si ar fi ala si de ce s-a ajuns aici, nu stiu de ce s-a ajuns aici. Nu comentez mai mult. Cine face sa o descurce”, a declarat joi, pentru Mediafax, Florin Iordache, intrebat…

- Punct de vedere Poliția Locala: In urma apariției articolului “TARGOVIȘTE: Poliția locala a amendat un tanar, din greșeala, bazandu-se pe Post-ul Comisia de disciplina a Poliției Locale analizeaza cazul barbatului amendat din greșeala apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Polițiștii au facut, miercuri, o percheziție la locuinșa barbatului care și-ar fi sechestrat concubina timp de 5 ani. In urma perchezitiei au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor mai multe sisteme informatice. Barbatul a fost adus la sediul Secției de Poliție Rurala Rucar pentru audieri,…

- "Astazi va avea loc in Comisia LIBE din Parlamentul European o dezbatere in jurul unui raport al Comisiei Europene despre progresele Romaniei in dosarul MCV si despre opinia preliminara a Comisiei de la Venetia referitoare la legile justitiei. Ea va fi urmata miercuri de o dezbatere in plenul Parlamentului…