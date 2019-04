Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele trimise in judecata in dosarul in care fostul șef al Poliției, Liviu Popa, a fost acuzat de fapte de coruptie, au fost achitate, vineri, in prima instanța, de Curtea de Apel Timisoara. Este o infrangere uriașa pentru una dintre cele mai controversate secții ale DNA, de la Oradea. Dosarul…

- Curtea de Apel Timisoara a emis vineri prima sentinta din dosarul in care fostul sef al Politiei Romane, Liviu Popa, si mai multi politisti au fost trimisi in judecata pentru fapte de coruptie. In acelasi dosar, Liviu Popa si judecatorul Ovidiu Galea au primit un avertisment pentru ca au omis sa mentioneze…

- Va reamintim, la inceputul lunii martie Primaria Timișoara a primit „mana libera” de la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, care a respins ultima contestația depusa la licitația pentru DDD, sa semneze contractul mult așteptat cu firma caștigatoare, Coral Impex din Ploiești. Numai…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Arad a atacat cu apel hotararea primei instanțe la Curtea de Apel Timișoara. Soluția a venit luni, 25 martie. Potrivit acesteia: “Admite apelurile declarat de Parchetul de pe langa Tribunalul Arad si partea civila Jiva Sorin Viorel impotriva sentintei penale…

- \Curtea de Apel Timisoara a decis ca poarta de intrare in oras, de pe Calea Lugojului, care a ucis un student in timpul furtunii puternice din toamna anului 2017, a fost modernizata fara a fi respectata legea. https://www.romaniatv.net/sentinta-definitiva-in-cazul-studentului-ucis-de-poarta-de-la-intrarea-in-timisoara-ce-au-decis-jud_467041.html

- Curtea de Apel Timisoara a pronuntat sentinta definitiva in cazul celor doi tineri romi care anul trecut au incendiat o casa din Lugoj. Judecatorii au decis sa mentina pedepsele aplicate celor doi de Judecatoria Lugoj, astfel ca Milos Daniel Cornel si Isfan Sebastian Danut urmeaza sa ispaseasca o pedeapsa…

- Educatoarea Oana Net, care si-a ucis in luna martie a anului trecut fetita de doar patru ani, dupa ce sotul i-a spus ca vrea sa divorteze, a fost condamnata de Curtea de Apel Timisoara la 18 ani si 8 luni de inchisoare. Sentinta este definitiva. Judecatorii de la Curtea de Apel Timisoara au…