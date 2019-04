Stiri pe aceeasi tema

- Dupa mai bine de doi ani de la momentul in care Vasile Chelaru, fostul șef al Poliției Municipiului Barlad, a fost reținut de catre organele de ancheta și „plimbat” cu catușele la maini prin fața mass mediei, acesta iși cauta dreptatea, acționand in instanța statul roman pentru prejudiciul de imagine…

- La trei ani de la scandalul care a dus la retinerea sa si, ulterior, retragerea din Politie, prin pensionare anticipata, Vasile Chelaru, fostul sef al Politiei municipiului Barlad, a dat in judecata statul roman, solicitand sa fie despagubit pentru prejudiciile suferite.

- Avocatul Fieroiu a precizat, pentru AGERPRES, ca actiunea a fost deschisa la Tribunalul Valcea si ca se cer despagubiri de 10,5 milioane de euro, daune morale si materiale pentru "suferinta si umilinta" la care a fost supus primarul Gutau in cei peste 12 ani de procese. "S-au cerut 500.000 de euro daune…

- Avocatii lui Tamas trebuie sa gaseasca si un translator nou, scrie sport.ro. L-au dat afara pe cel angajat pana acum. Reprezentantii fotbalistului roman l-au propus translator pe jurnalistul Beno David, aflat in sala de judecata, insa judecatoarea l-a respins pe motiv ca nu e autorizat pentru asta.…

- Cainele unei familii a fost confiscat de autoritați, din cauza taxelor neplatite, iar animalul de rasa a fost vandut la licitație. Decizia a fost luata de fiscul dintr-un oraș german, pentru acoperirea datoriei inregistrata la stat de familie. Animalul, un mops, a fost cumparat de o polițista care a…

- Statul roman, prin Ministerul Economiei, continua negocierile cu Beretta Holding pentru infiintarea unei companii mixte care sa colaboreze cu Romarm si sa produca pusti de asalt la Plopeni, Prahova.

- Un senator rus a fost retinut in parlament miercuri sub acuzatia de implicare in uciderea mai multor persoane, informeaza media de stat, citata de dpa, relateaza Agerpres.Senatorul Rauf Arasukov, care reprezinta republica Karaciai-Cerchezia, de la frontiera cu Georgia, a fost retinut dupa…