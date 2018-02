Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Despescu susține ca raportul contine „aspecte nereale” si „neconformitati majore”, reclama faptul ca s-a facut „un linsaj mediatic” la adresa sa si mentioneaza ca isi rezerva dreptul de a se adresa instantelor de judecata.

- „Declansarea cercetarii mele disciplinare, ca urmare a verificarilor efectuate de Corpul de Control al Ministrului, nu m-a surprins deoarece aceasta decizie era "necesara" pentru argumentarea declaratiilor publice prin care ministrul afacerilor interne s-a antepronuntat cu privire la vinovatia mea,…

- Fostul sef al IGPR, chestorul Bogdan Despescu, subliniaza ca raportul Corpului de control al Ministerului de Interne intocmit dupa declanșarea scandalului de pedofilie prezinta "date nereale" si "informatii incomplete", "de natura a induce in eroare opinia

- Fostul șef al Poliției Romane, chestor Bogdan Despescu este decis sa iși caute dreptatea atat in MAI cat și, eventual, in instanța, dupa ce a aflat ca va fi cercetat disciplinar in urma verificarilor efectuate de Corpul de Control al Ministrului. Bogdan Despescu susține ca avea informații ca urma sa…

- Bogdan Despescu spune ca detinea date de la finalul anului 2017 despre intentia ministrului Carmen Dan de a-l demite. De altfel, chestorul precizeaza ca cercetarea sa disciplinara era „necesara” pentru sustinerea afirmatiilor ministrului de interne care s-a antepronuntat cu privire la vinovatia lui.

- Fostul sef al IGPR, chestorul Bogdan Despescu, sustine ca evenimentul din 5 ianuarie, in urma caruia un politist de la Rutiera este acuzat de pedofilie, a fost un "veritabil pretext" pentru demiterea sa din functie si ca raportul Corpului de Control al ministrului de Interne in acest caz prezinta "date…

- Ministerul de Interne a finalizat raportul in cazul polițistului acuzat de pedofilie, Eugen Stan, iar in concluziile acestui raport se propune declanșarea cercetarii prealabile fața de nu mai puțin de 18 șefi din Ministerul de Interne. Lista celor considerați vinovați de anchetatori este deschisa…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, nu renunța la ideea schimbarii șefului Inspectoratului General al Poliției Romane, Bogdan Despescu. Carmen Dan a avut o discuție pe acest subiect cu prim-ministrul interimar, Mihai Fifor, care a anunțat ca o decizie va fi luata miercuri. Cel mai probabil, șeful IGPR…

- Seful Politiei Romane, chestorul Bogdan Despescu, a fost demis din functie. Solicitarea a fost adresata de ministrul de Interne, Carmen Dan, premierului interminar Mihai Fifor. Carmen Dan i-a facut aceasta solicitare si fostului prim-ministru Mihai Tudose, dar acesta a refuzat sa dea curs cererii. Ulterior…

- Demiterea șefului Poliției Romane vine dupa ce, marți seara, premierul interimar Mihai Fifor a facut o vizita la Ministerul de Interne, unde a avut o discuție pe aceasta tema cu ministrul Carmen Dan. Mihai Fifor declara ca o decizie privind demisia chesterolui Bogdan Despescu o va lua in urma unei…

- Premierul interimar, Mihai Fifor, a ajuns marți, la ora 18, la sediul Ministerului de Interne, condus de Carmen Dan.„Am venit pentru ca se anunța cod galben și trebuie sa vedem cum ne organizam”, a precizat Fifor la intrare. Intrebat daca il va demite pe șeful Poliției, Bogdan Despescu,…

- MAI a primit din partea IGPR in cursul zilei de luni, 15 ianuarie 2017, 3 seturi de documente. Este vorba despre rapoartele solicitate de seful IGPR, Bogdan Despescu la solicitarea fostului premier, Mihai Tudose: 1. Raportul inaintat vineri, 12 ianuarie 2017, de seful Politiei Romane premierului Mihai…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, luni seara, ca a facut ce trebuia sa faca, intrebata de presa la finalul CExN al PSD daca se simte responsabila pentru "aceasta plecare a guvernului". "Eu am facut ce trebuia sa fac", a declarat Carmen Dan, intrebata de presa la finalul CExN…

- Criticile dure pentru premierul Mihai Tudose continua sa apara. De aceasta data, la rampa iese chiar jurnalistul Ion Cristoiu, care, intr-o analiza ampla a scandalului iscat in jurul politistului-pedofil, sare in apararea ministrului Carmen Dan. Jurnalistul sustine ca prim-ministrul a avut o atitudine…

- Cozmin Gusa: In PSD s-au despartit taberele. Dragnea, intr-o postura dezavantajoasa Consultantul politic Cozmin Gușa afirma ca toate declarațiile și luarile de poziție ale liderilor PSD din ultimele zile arata ca se despart apele in partidul social-democrat, iar acest lucru nu il avantajeaza pe Dragnea.…

- Tudose arata ca adjunctul sau Marius Voicu este cercetat disciplinar, in timp ce in cazul a 22 de politisti a fost sesizat Parchetul General, dupa ancheta facuta in cazul politistului Eugen Stan, acuzat de pedofilie. Dupa inaintarea raportului catre premier, Nicu Dragos Orlando, seful Politiei Capitalei,…

- Seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, a fost vineri la Palatul Victoria, pentru a aduce raportul solicitat de prim-ministrul Mihai Tudose.STIRIPESURSE.RO va prezinta RAPORTUL AICI Premierul a anuntat, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca i-a cerut sefului IGPR ca intr-o…

- Seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, a fost vineri la sediul Guvernului, unde a mers sa ii prezinte premierului Mihai Tudose raportul solicitat de seful Executivului in legatura cu cazul politistului pedofil. Discutia dintre Despescu si premier a durat circa 10 minute. Mihai Tudose…

- Premierul Tudose a acuzat-o miercuri seara, in cadrul unei emisiuni, pe Carmen Dan ca l-a mințit cand i-a transmis ca Ionița a acceptat propunerea de a-l inlocui pe Bogdan Despescu in fruntea Poliției Romane. In aceasta seara, șefa de la Interne a prezentat un document prin care chestorul Alexandru…

- Jurnalistul Victor Ciutacu considera ca refuzul premierului Mihai Tudose de a-l demite pe șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu, la solicitarea ministrului de Interne, da startul insubordonarii funcționarilor, care nu vor mai lua in seama deciziile miniștrilor, daca simt ca au protecție politica…

- Surse de la Palatul Victoria afirma ca premierul Mihai Tudose a decis, in urma discuției cu șeful IGP, chestorul Bogdan Despescu, sa trimita Corpul de control al primului ministru care sa faca o ampla investigație la Ministerul de Interne și Inspectoratul General al Poliției. Raportul IGP privind…

- "Am solicitat de luni un raport oficial, daca e sa judecam ca niste oameni normali, eu cred ca daca eram ministru de Interne ii dadeam pe toti afara, era de inteles ca sub imperiul furiei.(....) Daca ai trecut de momentul ala incepi sa devii rational. Am cerut doamnei ministru de luni un raport oficial,…

- Decizie de ultima ora a premierului Mihai Tudose in cazul polițistului pedofil din ograda Poliției Rutiere. Iata ca, dupa ce astazi anunța ca il va menține in funcție pe Bogdan Despescu, șeful Poliției Romane, propus spre demitere de șefa de la Interne, premierul Tudose a decis sa trimita Corpul de…

- Așadar, conform sursei citate, Eugen Stan a lucrat ca jandarm. A pazit una dintre cele doua intrari ale Parchetului General. Din jandarm, prin aprobarea ministrului de Interne, in 2010 a devenit polițist, intr-un an in care mulți nu-și gaseau loc de munca, a spus Radu Tudor, miercuri seara. De…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a avut o intalnire cu premierul Mihai Tudose, in biroul premierului, dupa finalizarea sedintei de Guvern, conform Romaniatv.net. Eu pot sa mi dau demisia daca e nevoie", ar fi spus Carmen Dan, potrivit surselor politice. Raspunsul lui Mihai Tudose a fost unul pe masura:…

- Vicepreședintele PSD, Rovana Plumb, a reacționat vineri in criza politica din Guvern, generata de refuzul premierului Mihai Tudose de a-l demite pe șeful Poliției, Bogdan Despescu, și s-a poziționat de partea ministrului de interne. “In ceea ce privește modul in care a reacționat ministrul Carmen Dan,…

- „Incep prin a face un anunț mult așteptat, raspunzand la cele 420 de intrebari pe diverse canale despre situația din Poliția Romana. Am avut o discuție cu domnul Bogdan Despescu, mi-a prezentat raportul care ințeleg ca a fost gata in aceasta dimineața. Am ințeles de pe surse ca noua propune ( Catalin…

- Premierul Mihai Tudose a refuzat solicitarea ministrului de Interne, Carmen Dan și nu l-a demis pe șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu. In schimb, acesta are la dispoziție o saptamana pentru a prezenta un raport despre cum s-a gestionat situația polițistului acuzat de pedofilie.”Am avut…

- Potrivit unor surse guvernamentale citate de Antena 3, Catalin Ionița ar refuza aceasta propunere. Aceasta decizie nu ar fi cunoscuta in MAI, potrivit Antena 3. El s-ar fi plans soției, fiind auzit de colegi, ca ar fi amenințat cu ”retragerea avizului de poliție judiciara”. Bogdan Despescu…

- La o zi de cand Carmen Dan, ministrul de Interne, anuntase ca i-a propus prim-ministrului Tudose schimbarea din functie a primului om din Politia Romana si ca ar avea deja un nume de succesor, in persoana lui Catalin Ionita, Bogdan Despescu s-a prezentat miercuri dimineata la sediul Guvernului. Discutiile…

- Seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, a ajuns, miercuri dimineata, la Guvern, unde are discutii cu premierul. Intalnirea are loc in contextul in care ministrul de Interne, Carmen Dan, a cerut, marti, demiterea acestuia.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a facut o greseala cand l-a demis pe Bogdan Despescu din functia chestor sef al Politiei Romane, pentru ca trebuia sa demita toata echipa Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), a declarat, marti, pentru Agerpres, presedintele Sindicatului National al…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a trimis premierului Mihai Tudose propunerea de demitere a șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu. Iata ca, un lucru foarte puțijn intalnit, premierul Mihai Tudose amana sa ia o decizie și spune ca va lua o hotarare maine, atunci cand se va intalni și cu șeful Poliției.…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, marti, dupa verificarile efectuate ca urmare a arestarii politistului suspectat de pedofilie, ca in majoritatea unitatilor Politiei se folosesc teste psihologice fara licenta si a solicitat refacerea intregii proceduri de testare.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a anuntat marti ca i-a cerut premierului imputernicirea pe o perioada de sase luni in functia de sef al Politiei Romane a chestorului principal Catalin Ionita, in conditiile in care a solicitat schimbarea lui Bogdan Despescu, ca urmare a cazului agentului acuzat…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, s-a declarat total nemultumita, marti, de explicatiile date de oficialii Politiei Române în cazul agentului acuzat de pedofilie, precizând ca a cerut schimbarea din functie a sefului IGPR, Bogdan Despescu. ''Am cerut clarificari de la conducerea…

- Ministrul de Interne a Republicii Moldova, Alexandru Jizdan, de comun cu ministra de Interne a României, Carmen Dan, intenționeaza sa deschida un punct de control comun la Galați. Declarația a fost facuta de Jizdan în cadrul unui interviu realizat de Moldpres. Totodata,…