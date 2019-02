Fostul sef al Politie Rutiere, Lucian Dinita, achitat definitiv

Stiri pe aceeasi tema

- Dosarul de coruptie in care a fost judecat comisarul-sef Ioan Crap, fost sef al Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Suceava, s-a incheiat definitiv, cu soluția de achitare a acestuia.

- Veste buna primita de fostul prefect de Gorj si, totodata, ex-parlamentar din partea Partidului Social Democrat, de cativa ani retras de pe scena politica. Curtea de Apel Craiova a decis, definitiv, achitarea de acuzatia de complicitate la abuz in serviciu pe care i-o adusesera procurorii DNA fostului…

- Fostul deputat PSD Mugurel Surupaceanu a fost achitat definitiv in dosarul in care era acuzat de instigare la complicitate la abuz in serviciu, informeaza Antena3.Decizia a fost luata de Curtea de Apel Craiova. Magistrații au menținut sentința din 16 aprilie 2018 pronunțata de Tribunalul Gorj, in…

- Dupa aproape patru ani, timp în care numele i-a fost târât în noroi și a trecut pe lânga moarte din cauza suferinței tacute, a avut zeci de termene de judecata, fiind cercetat de DNA pentru presupuse fapte de corupție,

- Fostul primar al Beiușului, Adrian Domocoș, de la PNL, a fost condamnat definitiv, de Instanța suprema, la 5 ani și 8 luni de inchisoare cu executare pentru fapte de corupție legate de concesionarea unui teren al Episcopiei greco-catolice Oradea. Episcopul Virgil Bercea a fost achitat.Pedeapsa…

- Fostul sef al Politiei Rutiere, Lucian Dinita, atrage atentia ca unele modificari ar putea avea efecte extrem de grave, scrie capital.ro. Astfel, Dinita critica o eventuala anulare a conditiilor reducerii suspendarii dreptului de a conduce. Proiectul de lege prevede anuleaza pentru cei care…

- Fostul sef de la Liga Profesionista de Fotbal (LPF) are toate motivele sa considere ziua de marti 13 (noiembrie) una foarte buna, de vreme ce a aflat decizia definitiva a instantei, prin care este achitat de acuzatiile pe care i le adusesera procurorii. Si pentru care, pe fond, Tribunalul Bucuresti…

- Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Dumitru Dragomir, a fost achitat definitiv, marți, de judecatorii Curții de Apel București, dupa ce, inițial, fusese condamnat la șapte ani de inchisoare. Tribunalul Bucuresti a decis, pe 26 iunie 2016, condamnarea in prima instanta a lui Dumitru…