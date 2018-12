Stiri pe aceeasi tema

- Directorii firmelor din Romania estimeaza o scadere a activitatii si a numarului de angajati in constructii, pana in ianuarie, dar si o crestere moderata a preturilor, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).Soldul conjunctural indica perceptia managerilor…

- O veste trista a zguduit astazi Rusia. Seful spionajului militar al Rusiei (temutul GRU), generalul Igor Korobov, a incetat subit din viata, la doar 62 de ani. Analistii politici s-au grabit sa remarce faptul c

- Vicepreședintele liberal Raluca Turcan, afirma dupa ce Dacian Cioloș a atacat PNL, spunand ca face parte din "clasa politica veche", ca "ar fi fost poate util ca dl. Cioloș sa precizeze pe cate voturi ne putem baza din partea domniei sale la o eventuala moțiune de cenzura".

- Unii administratori de la societatea Nova Apaserv ar fi beneficiat de indemnizații, fara a participa efectiv și la ședințele Consiliului de Administrație. Este punctul de vedere al inspectorilor ANAF.

- Directorii companiilor JP Morgan si Ford Motors au decis sa nu mai participe la o conferinta a investitorilor care are loc saptamana viitoare in Arabia Saudita, ca urmare a controversatei disparitii a ziaristului saudit Jamal Khashoggi, relateaza media americane preluate de dpa. Jamie…

- Modul de intervenție al Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Banat” al județului Timiș la evenimentele rutiere comise pe raza județului Timiș ... The post In caz de accident, SMURD-ul ajunge in zece minute appeared first on Renasterea banateana .

- Incepand de maine, 21 septembrie 2018, Sistemul de avertizare a populației in situații de urgența „RO-ALERT” va fi testat și la nivelul județului Arad. Maine, 21 septembrie in intervalul 10.00 - 12.00, la nivelul județului va fi transmis un mesaj in patru localitați din județ (Ineu, Chisineu Cris, Sebis,…

- Bucatarul Cosmin Toma a lansat, miercuri, in Cetatea Alba Carolina, ”Pateul de Alba Iulia, cu ingrediente din mai multe sate ale județului, pe care vrea sa-l inregistreze la Oficiul de Stat pentru Invenții și Marci (OSIM), dar ca brand al orașului. ”Pateu de Alba Iulia este o rețeta dedicata orașului…