Seful demisionar al Interpol, Meng Hongmei, viceministru chinez al Securitatii Publice, face in prezent obiectul unei anchete pentru coruptie in China, fiind acuzat ca ar fi 'acceptat mita', conform unui anunt facut luni la Beijing, potrivit AFP si Reuters.



Meng a 'acceptat mita si este suspectat de incalcarea legii', sustine intr-un comunicat Ministerul Securitatii Publice, fara insa a face precizari cu privire la acuzatii.



Comunicatul este prezentat ca un raport al unei reuniuni organizate luni in celula Partidului Comunist Chinez (PCC) din cadrul Ministerului…