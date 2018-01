Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, si a exprimat speranta ca noul Cabinet, investit luni de Parlament, va sta in functie pana la finele mandatului, respectiv pana in anul 2020, informeaza Agerpres.Este o majoritate de peste 60 care da stabilitate Guvernului si care da si…

- Rectorul Universitații din Suceava, prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, a preluat oficial conducerea Ministerului Educației, dupa ce Parlamentul a validat, luni, Guvernul Dancila.Din 1990 și pana in prezent, 23 de miniștri au condus fraiele educației din Romania, cea mai mare dinamica a ...

- Astazi, la Curtea de Apel Constanta s a dat pronuntarea in dosarul 587 36 2017, in procesul intentat de prof. Gabriela Bucovala, inspector general, impotriva ordinului de demitere al Ministerului Educatiei. Numita in urma concursului de ocupare a acestui post, dar demisa de fostul ministru Liviu Marian…

- Lucian Sova, propus pentru functia de Ministru al Transporturilor, a evitat sa dea termene si sa inainteze estimari de km de autostrada pe care ar putea sa ii deschida in acest an, motivind ca nu a studiat situatia din Transporturi decat doua zile. Sova a sustinut, in cadrul audierilor din Parlament,…

- Dupa Liviu Pop, celebru pentru greșelile de exprimare, in fruntea Educației romanești a fost propus Valentin Popa, rectorul Universitații din Suceava. Personajul scos la lumina de PSD a șocat deja opinia publica prin discursuri deformate de un limbaj propriu unui analfabet!

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca Sevil Shhaideh nu revine in Guvern, iar despre o functie pentru fostul premier Mihai Tudose la Camera Deputatilor a spus ca se va discuta in grupul PSD, noteaza News.ro.

- Noul ministru propus pentru Românii de pretutindeni, Natalia Intotero, îi certa pe românii care pleaca din țara, într-un interviu acordat în urma cu cinci ani. Viitorul ministru îi soma pe români sa nu mai plece din tara, sa-si ia câte doua-trei slujbe…

- Radu Stefan Oprea, propus ministru pentru Mediul de Afaceri in Guvernul Dancila, este senator aflat la al doilea mandat, ales sub sigla PSD si a fost prefect al judetului Prahova timp de noua luni. In ianuarie 2016, Radu Oprea a fost trimis in judecata alaturi de fostul sau partener de afaceri, Mihai…

- Fostul ministru al Energiei, Toma Petcu, s-a retras din funcție iar ALDE a nominalizat un timișorean sa ocupe aceasta funcție. Este vorba despre profesorul universitar Anton Anton, deputat ALDE și fost ministru al Educației, in 2008, in Guvernul condus de Calin Popescu Tariceanu. “Ma bucur ca ALDE susține…

- Anton Anton (69 ani), deputat ALDE, a fost propus ministru al Energiei, dupa ce Toma Petcu, actualul ministru, si-a anuntat intentia de a se retrage din functie din motive de sanatate. Aproape intreaga sa cariera s-a bazat pe activitati didactice, fiind proesor conducator de doctorat la Universitatea…

- Noi nume au fost anuntate ca se retrag din cursa pentru portofoliile in Guvernul Dancila.Potrivit surselor, pana in acest moment s au retras actualul ministru al Transporturilor, Felix Stroe, cel care a spus ca nu va mai candida si Rodica Nassar s a retras din cursa pentru Ministerul Sanatatii. Cel…

- Conform unui comunicat al FSLI, mai multe scoli sunt somate in aceasta perioada de conducerile inspectoratelor scolare, precum si de Ministerul Educatiei Nationale, sa ia masuri care se impun pentru a se incadra in cheltuielile de personal aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2018.…

- Mai multe scoli sunt somate in aceasta perioada de conducerile inspectoratelor școlare și de Ministerul Educatiei Nationale sa ia masurile care se impun pentru a se incadra in chetuielile de personal aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2018. Aceste cheltuieli sunt stabilite in functie…

- Potrivit unor surse din cadrul PSD Satu Mare, parlamentarul social-democrat Ioana Bran, actualul secretar al Camerei Deputaților are șanse reale sa devina noul ministru al Tineretului și Sportului. Lista oficiala va fi prezentata vineri, 26 ianuarie. Ioana Bran este la primul mandat de deputat in Parlamentul…

- Victor Micu a fost reales în funcția de președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, în cadrul ședinței de astazi a CSM. El a fost singurul candidat care a participat în concurs pentru aceasta funcție și a fost votat în unanimitate de ceilalți 11 membri ai CSM, scrie…

- "Imi anunt candidatura pentru functia de presedinte al Republicii", a declarat Sissi, intr-un discurs transmis in direct de televiziunea egipteana. Aspirantii la cea mai inalta functie in stat au termen pana pe 29 ianuarie sa-si inregistreze candidatura. Egiptul va organiza primul…

- Eugen Teodorovici este propunerea PSD Tulcea pentru functia de ministru al Finantelor Publice sau pentru un portofoliu la Ministerul Fondurilor Europene. Decizia finala va fi luata de CEx PSD, scrie Romania TV.Presedintele PSD Tulcea, Horia Teodorescu, a declarat, vineri, ca l a propus pe fostul ministru…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a participat, vineri, la instalarea in functie a noului sef al Politiei Romane, Catalin Ionita, precum si a adjunctului acestuia, Florin Dragnea. ''Am prezentat noul inspector al Politiei Romane, Catalin Ionita, si inspectorul general adjunct, cel cu care va…

- Admitand in prima faza ca “ia in calcul” varianta de a reveni la conducerea Ministerului Educatiei, in contextul in care, dupa cum se stie, numele sau a fost intens vehiculat ca varianta de ministru in Cabinetul Dancila, in locul lui Liviu Pop, Ecaterina Andronescu a mai facut o dezvaluire. Si anume…

- Președintele Klaus Iohannis a desemnat-o pe Viorica Dancila pentru funcția de premier, iar construcția Cabinetului a inceput. Ministru al Educației in primele doua Guverne PSD, Liviu Pop, va fi mai mult ca sigur exclus din viitoarea formula guvernamentala. Citește și: PSD trimite una dintre…

- In Marea Britanie a fost numit un ministru al Singuratatii, a carui misiune va fi de a lua masuri impotriva izolarii crescande resimtite de peste unul din zece britanici, sau circa noua milioane de oameni, atat tineri cat si varstnici -

- Presedintele Tribunalului Specializat Cluj, Razvan Costea, a declarat, miercuri, ca a fost numit si un administrator judiciar care va face propuneri în functie de situatia pe care o constata la SC Clujana SA. ”Tribunalul Specializat Cluj a admis cererea de insolventa a SC Clujana…

- Fabrica ”Zaharul” din Oradea se va inchide pentru ca nu este competitiva si profitabila, inregistrand pierderi. Aproape 200 de angajati vor fi disponibilizati etapizat, urmand sa primeasca salarii compensatorii in functie de vechime. ”ITM Bihor a fost notificata in 4 ianuarie privind concedierea…

- "Ce a aparut in presa este o mizerie incalificabila. Dezmint categoric orice implicare a mea intr-un astfel de scandal care urmarește plecarea mea din funcția de rector. Din poziția in care sunt, de angajat al MAI, nu imi este permis sa ies in spațiul public pentru a prezenta toate dovezile ca eu…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca înca spera ca Mihai Tudose sa ramâna prim ministru. "Eu înca sper ca Mihai Tudose sa ramâna prim ministru", a spus Dragnea la Bacau, întrebat de presa ce parere are de propunerea deputatului PSD…

- Senatoarea PSD Ecaterina Andronescu a spus, la Adevarul Live, ca Liviu Dragnea nu si-a pierdut autoritatea în partid, întrucât, la sedinta de ieri, a fost sustinut de mai multi lideri PSD.

- Premierul britanic Theresa May a efectuat luni schimbari in cabinetul pe care il conduce, informeaza Reuters, care prezinta principalele noutati in echipa guvernamentala. Remanierea guvernului Regatului Unit nu s-a incheiat, mentioneaza agentia.Brandon Lewis, fost ministru pentru imigratie,…

- Clubul bucureștean de fotbal CS Cadet și-a schimbat numele in Academia Reghecampf, iar agentul de jucatori Anamaria Prodan va fi președintele onorific al acestei echipe. GSP.ro a vorbit cu Niculae Iliescu, managerul general al Academiei Reghecampf, care a dat mai multe detalii legate de acest proiect…

- BERBECBerbecul este semn de foc și deseori acest nativ simte nevoia sa fie stralucitor. Cea mai potrivita culoare pentru acest an este roșu aprins.TAURAcestui nativ anul acesta i se recomanda o culoare precum albastru pentru a deveni calm.

- Premierul Mihai Tudose afirma ca în momentul în care ar constata ca nu mai poate realiza ceea ce îsi propune, si-ar depune mandatul. "În momentul în care îmi dau seama ca nu mai pot sa-mi îndeplinesc ceea ce trebuie si vreau sa fac, plec acasa.…

- Procurorul Ivan Filimon,care l-a bagat in izolator pe Andrei Braguța, a fost eliberat din funcție. Decizia a fost luata in aceasta dimineața de catre Colegiul de Disciplina și Etica al procurorilor.

- ROBOR la 3 luni - indicele in functie de care se calculeaza dobanzile celor mai multe credite in lei - a scazut la nivelul de 2,10%, cel mai mic din ultima luna, potrivit Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Indicele ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) la 3 luni este indicatorul principal…

- In luna octombrie 2017, cifra de afaceri din comertul cu autovehicule a crescut fata de luna precedenta cu 0,6%, iar cifra de afaceri din serviciile de piata prestate populatiei a crescut cu 0,7%, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de statistica.  In luna octombrie 2017,…

- Copiii au nevoie de somn pentru a se dezvolta armonios. Studiile arata ca cei care nu dorm suficient pot avea probleme comportamentale si de învatare care le afecteaza viata pentru totdeauna. Pentru copii, este deosebit de important somnul, spun specialistii de la Harvard, pentru…

- Cabinetul de miniștri a aprobat in ședința de astazi mai multe numiri și eliberari din funcție. Dupa cum informeaza Oficial.md, Ghenadie Iurco a fost numit in funcția de șef al oficiului teritorial Chișinau al Cancelariei de Stat, reprezentant al Guvernului in teritoriu, eliberindu-l din funcția deținuta…

- Mai mult, cadrele didactice sustin ca traiesc in teroare de cand femeia s-a intors la birou si o acuza de un comportament inadecvat pentru un functionar public. Cu tipete si urlete. Asa a fost indemnata contabila de scoala din comuna Livada, judetul Arad, sa demisioneze. Parintii si profesorii sunt…

- Portofoliul Vodafone Romania include o suita de abonamente mobile dinamice pentru companiile romanești. Soluția, o premiera naționala, iși adapteaza automat costul lunar in funcție de consumul inregistrat in luna curenta de catre angajați. Astfel, costul fiecarui tip de abonament din portofoliul Dynamic…

- Incepand cu versiunea Android 8.1, Google a schimbat algoritmii folositi pentru estimarea autonomiei bateriei, unii utilizatori remarcand o „cadere” mai abrupta a predictiei referitoare la timpul de utilizare ramas, in functie de momentul zilei si chiar perioada din saptamana. Prin metoda clasica, Android…

- Fecioara Gandul de a avea copii te sperie. Nu te gandesti foarte mult la copii, pentru ca pe primul loc este cariera. Cu toate acestea, copilul poate veni cand te astepti mai putin si chiar mai devreme decat ai crede. Potrivit astrologilor, varsta de 22 de ani e mai mult decat probabila. Acest…

- In paralel, o sursa europeana de la Pristina intervievata de AFP in legatura cu acuzațiile britanicului a explicat, fara multe detalii, ca exista "cinci anchete impotriva sa la Bruxelles, independent de EULEX". Doua sunt in faza finala, a adaugat aceasta sursa. "EULEX nu este o misiune care…

- Consilierii lugojeni au aprobat, in ședința extraordinara de luni, 13 noiembrie, suspendarea din funcția de consilier local a reprezentantei Partidului Mișcarea Populara, Daniela-Maria Rusu. Masura a fost luata dupa ce Fedor Mașnița (care a fost inlocuit in Consiliul local de catre Daniela…

- In acesata noapte, prin decizia primului ministru Mihai Tudose numarul 675 din 10 noiembrie anul curent, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei numarul 887, Cercel Ninel a fost eliberat din functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor.Actul normativ este contrasemnat de secretarul general…

- Zboruri ieftine in 2018. Un important motor de cautare pentru bilete de avion și hoteluri din a lansat joi, 9 noiembrie, Studiul Anual de Zboruri (Annual Flight Study) și dezvaluie faptul ca romanii care cauta calatorii ieftine in 2018 pot economisi, in medie, pana la 34% din costuri daca fac rezervare…

- Noul viceprimar al capitalei, popular-europeanul Ruslan Codreanu, a dezvaluit care vor fi prioritațile mandatului sau. Acesta spune ca „cetațenii au nevoie de mai mult confort in relația lor cu serviciile Primariei” și ca activitatea sa va fi concentrata pe eliminarea corupției din instituție, diminuarea…

- Potrivit legii, vor fi scutite de la plata impozitelor cladirile si suprafetele de teren aferente care sunt clasate drept monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, muzee sau case memoriale, indiferent de proprietar, si care au fatada stradala si principala renovata sau reabilitata, cu exceptia…

- Fostul ministru al Justiției, Titus Corlațean, care a deținut aceasta funcție din mai pana in august 2012 aceasta funcție, susține ca a fost ministru intr-o perioada foarte agitata din punct de vedere politic și recunoaște ca in perioada respetiva anumiți ”ambasadori cu greutate” veneau la Ministerul…

- Municipiul București și județul Ilfov dețin mai mult de jumatate (58%) din totalul companiilor profitabile din Romania, in funcție de EBITDA (caștiguri inainte de dobanzi, taxe, depreciere și amortizare - n. r.), iar peste trei sferturi (76%) dintre firmele active in țara noastra prezinta un risc…