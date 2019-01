Fostul sef al guvernului scotian Alex Salmond a fost arestat si inculpat joi pentru hartuire sexuala, informeaza AFP, citand surse din politia scotiana. "Putem confirma ca un barbat de 64 de ani a fost arestat si inculpat", a declarat agentiei franceze o purtatoare de cuvant a politiei scotiene intrebata despre arestarea lui Alex Salmond, care a condus pana in 2014 partidul separatist scotian SNP, aflat la putere in Scotia. El urmeaza sa compara in fata unui tribunal din Edinburgh dupa-amiaza. Faptele care i se reproseaza acestui fost lider nationalist, care a condus Scotia pana in pragul independentei…